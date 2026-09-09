Trafic modificat pe Calea Moților, sensul de mers Micești-Alba Iulia: Banda reversibilă va fi activată dimineața. De când se aplică măsura

Începând de joi, 10 septembrie 2026, traficul rutier pe Calea Moților din municipiul Alba Iulia va fi reorganizat în intervalul orelor de vârf. Pentru fluidizarea circulației, banda suplimentară reversibilă va fi reamenajată pe sensul de mers dinspre Micești spre Alba Iulia, între orele 07:00 și 08:15.

„Începând de mâine, 10 septembrie, pentru fluidizarea circulației auto la orele de vârf, va fi reamenajată banda suplimentară reversibilă pe Calea Moților, pe sensul de mers dinspre Micești, înspre Alba Iulia, în intervalul orar 07:00 – 08:15.

Rugăm conducătorii auto să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile polițiștilor locali aflati în teren, pentru ca traficul să se desfășoare în condiții de siguranță și cât mai fluent”, au transmis reprezentanții Primăriei Alba Iulia.

sursa foto: Primăria Municipiului Alba Iulia

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