Valentines day 2023: CITATE despre dragoste și MESAJE celebre

VIDEO| DJ 750, spre Scărișoara, a fost deszăpezit de o echipă de voluntari, după ce autoritățile ”au venit cu mâinile în buzunar și au stat deoparte”

O echipă de voluntari a deszăpezit Drumul Național 750, spre Scărișoara, cu ce au avut la îndemână, de la lopeți, la găleți și scânduri.

Voluntarii au solicitat și ajutorul autorităților, pentru a trimite un utilaj de deszăpezire. În locul așteptatului utilaj și-au făcut apariția 3 polițiști și un jandarm, care nu s-au sinchisit să îi ajute pe voluntari în eliberarea carosabilului.

”Echipă fantastică, am deszăpezit, drumul județean din Scărișoara (peștera lui Ionele) fiecare cu ce am avut, găleți, lopeți, scânduri. Am sunat la 112 și am cerut ajutorul autorităților, să trimită un utilaj de deszăpezire, și-au făcut apariția 3 polițiștii și 1 jandarm. Nu numai că au venit cu mâinile în buzunare, au stat deoparte și se uitau la noi cum lucram. Probabil au considerat că nu este demn de ei să participe la „lopată” ”, a fost mesajul postat pe o rețea de socializare a unuia dintre voluntari.