Val de concedieri colective, au fost anunțate în județul Alba: De aproape trei ori mai mulți angajați vizați în 2025, față de anul trecut
Anul 2025 se dovedește dificil pentru firmele și angajații din județ. Tot mai multe firme își restrâng activitatea sau închid de tot, așa cum a fost cazul cunoscutei fabrici de ciorapi Ciserom din Sebeș. Datele oficiale indică o creștere semnificativă a numărului de angajați vizați de intențiile de concediere colectivă, semn că tot mai multe companii din Alba se confruntă cu probleme economice.
Dacă pe tot parcursul anului 2024 doar 179 de salariați au fost vizați de astfel de măsuri, în acest an cifra a urcat la 507, adică de aproape trei ori mai mult.
Toate intențiile de concedieri colective provin din industria ușoară. Cele mai multe notificări sunt din industria textilă și a confecțiilor, sector care a fost multă vreme unul dintre pilonii economiei județului. Cauzele cele mai probabile sunt legate de creșterea costurilor de producție, în special a celor cu energia electrică, care pur și simplu au explodat, suprapuse peste competiția tot mai puternică a piețelor asiatice. Pe locul al doilea se află industria mobilei, iar pe al treilea loc sectoarele de încălțăminte și marochinărie.
România înregistrează cel mai mare preț al energiei electrice nu doar din Europa, se pare chiar și din lume. Salariile sunt mai mari decât cele din statele asiatice, astfel încât e greu de crezut că industria ușoară din Alba – și din România, în general – mai poate fi competitivă.
Trendul ascendent al notificărilor de concedieri colective din primele nouă luni ale anului 2025, triplu față de cel din anul precedent, reprezintă un semnal de alarmă serios pentru economia județului Alba. Costurile tot mai mari, prețul imens al energiei electrice și inflația persistentă au pus o presiune constantă pe agenții economici din Alba, în special pe industria ușoară.
Datele pe luna august, după majorarea TVA, nu arată deloc bine: consumul a scăzut cu 7% față de iulie 2025 și cu 4% față de august 2024. Cunoscutul economist Radu Georgescu afirmă că „unii spuneau că Guvernul a crescut degeaba TVA-ul de la 1 august. Nu este adevărat! Este mult mai rău! Guvernul a dat o bâtă în cap economiei. A crescut accelerat inflația. Iar Guvernul va încasa mai puține taxe”.
Este adevărat, notificarea de concediere colectivă nu înseamnă automat un preaviz sau o concediere efectivă a angajaților. Ea reprezintă o intenție transmisă autorităților, companiile putând reveni asupra deciziilor dacă situația economică se îmbunătățește sau dacă reușesc să atragă comenzi noi. Cu toate acestea, o triplare în județul Alba, în primele nouă luni ale anului 2025, a intențiilor de concedieri colective reflectă o nesiguranță cauzată de perspectivele unei restrângeri a activității economice.
Dacă ritmul se menține, 2025 o să devină cel mai dificil an pentru firmele și forța de muncă din Alba din ultimii 15 ani. Nici nu vrem să ne gândim ce va fi în anul 2026, atunci când se anunță că proiectele în construcții pe „Anghel Saligny”, PNRR și alte fonduri europene s-ar putea împotmoli.
