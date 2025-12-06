Vaccinurile cu ARNm împotriva COVID-19 nu cresc riscul de mortalitate pe termen lung. STUDIU realizat în Franța

Potrivit unui studiu francez vaccinurile cu ARN mesager (ARNm) împotriva COVID-19 nu cresc riscul de mortalitate pe termen lung, indiferent de cauză.

Studiul este primul din lume care a urmărit timp de patru ani aproape 29 de milioane de persoane cu vârste cuprinse între 18 și 59 de ani, vaccinate sau nu împotriva COVID-19. A fost realizat de EPI-PHARE.

Risc de deces mai scăzut la vaccinați

Datele, extrase din Sistemul național de date de sănătate din Franța, arată că persoanele vaccinate nu prezintă un risc crescut de deces, indiferent de cauză. Dimpotrivă, studiul a relevat o reducere cu 25% a riscului de deces din orice cauză în rândul celor care au primit cel puțin o doză, comparativ cu cei nevaccinați.

Concret, dintr-un total de 22,7 milioane de persoane vaccinate monitorizate, rata deceselor a fost de 0,4%, față de 0,6% în grupul celor 5,9 milioane de nevaccinați.

Pe lângă reducerea mortalității generale (inclusiv din cauze cardiovasculare sau cancer), vaccinarea a redus cu 74% decesele cauzate direct de COVID-19, reconfirmând protecția împotriva formelor grave. De asemenea, studiul consolidează profilul de siguranță al serurilor Pfizer-BioNTech și Moderna, evidențiind că reacțiile adverse grave rămân extrem de rare.

Aceste concluzii exclud orice asociere între vaccinarea ARNm și o creștere a mortalității pe termen lung, oferind o dovadă solidă în sprijinul siguranței acestor vaccinuri utilizate la nivel global.

Studiul a fost publicat în revista JAMA Network Open.

