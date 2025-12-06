Rămâi conectat

Actualitate

Vaccinurile cu ARNm împotriva COVID-19 nu cresc riscul de mortalitate pe termen lung. STUDIU realizat în Franța

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Vaccinurile cu ARNm împotriva COVID-19 nu cresc riscul de mortalitate pe termen lung. STUDIU realizat în Franța

Potrivit unui studiu francez vaccinurile cu ARN  mesager (ARNm) împotriva COVID-19 nu cresc riscul de mortalitate pe termen lung, indiferent de cauză. 

Studiul este primul din lume care a urmărit timp de patru ani aproape 29 de milioane de persoane cu vârste cuprinse între 18 și 59 de ani, vaccinate sau nu împotriva COVID-19. A fost realizat de EPI-PHARE. 

Risc de deces mai scăzut la vaccinați

Datele, extrase din Sistemul național de date de sănătate din Franța, arată că persoanele vaccinate nu prezintă un risc crescut de deces, indiferent de cauză. Dimpotrivă, studiul a relevat o reducere cu 25% a riscului de deces din orice cauză în rândul celor care au primit cel puțin o doză, comparativ cu cei nevaccinați.

Concret, dintr-un total de 22,7 milioane de persoane vaccinate monitorizate, rata deceselor a fost de 0,4%, față de 0,6% în grupul celor 5,9 milioane de nevaccinați.

Pe lângă reducerea mortalității generale (inclusiv din cauze cardiovasculare sau cancer), vaccinarea a redus cu 74% decesele cauzate direct de COVID-19, reconfirmând protecția împotriva formelor grave. De asemenea, studiul consolidează profilul de siguranță al serurilor Pfizer-BioNTech și Moderna, evidențiind că reacțiile adverse grave rămân extrem de rare.

Aceste concluzii exclud orice asociere între vaccinarea ARNm și o creștere a mortalității pe termen lung, oferind o dovadă solidă în sprijinul siguranței acestor vaccinuri utilizate la nivel global.

Studiul a fost publicat în revista JAMA Network Open.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

VIDEO | Bărbat din Brașov, REȚINUT de polițiștii din Alba Iulia: Este cercetat pentru înșelăciune după ce a convins mai mulți angajați ai unei firme să depună 17.000 de lei în conturi indicate de el

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

6 decembrie 2025

De

Bărbat din Brașov, REȚINUT de polițiștii din Alba Iulia: Este cercetat pentru înșelăciune după ce a convins mai mulți angajați ai unei firme să depună 17.000 de lei în conturi indicate de el Un bărbat din Brașov a fost reținut de polițiștii din Alba Iulia și este cercetat pentru înșelăciune după ce a convins mai […]

Citește mai mult

Actualitate

Culoarea anului 2026 | Cloud Dancer, primul alb ales vreodată de Pantone. Ce semnificație ascunde această nuanță

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 9 ore

în

6 decembrie 2025

De

Cloud Dancer, primul alb ales vreodată de Pantone. Ce semnificație ascunde această nuanță Institutul Pantone a anunțat oficial că nuanța „Cloud Dancer”, un alb pur și aerat, va fi culoarea anului 2026. Alegerea marchează o schimbare de direcție pentru organizație, care pune pentru prima dată în prim-plan simplitatea absolută, într-un context global marcat de tensiuni […]

Citește mai mult

Actualitate

V-ați pregătit ghetuțele? Moș Nicolae se apropie! Tradiții, obiceiuri și semnificații de Sfântul Nicolae

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 20 de ore

în

5 decembrie 2025

De

V-ați pregătit ghetuțele? Moș Nicolae se apropie! Tradiții, obiceiuri și semnificații de Sfântul Nicolae Moș Nicolae se apropie, iar diseară copiii își pregătesc ghetuțele cu emoție. Tradițiile și obiceiurile legate de sărbătoarea Sfântului Nicolae sunt numeroase și pline de semnificații, fiind strâns legate de istoria acestui sfânt îndrăgit. Pe 6 decembrie, românii îl prăznuiesc pe […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Vaccinurile cu ARNm împotriva COVID-19 nu cresc riscul de mortalitate pe termen lung. STUDIU realizat în Franța

Vaccinurile cu ARNm împotriva COVID-19 nu cresc riscul de mortalitate pe termen lung. STUDIU realizat în Franța Potrivit unui studiu...
Actualitateacum 7 ore

VIDEO | Bărbat din Brașov, REȚINUT de polițiștii din Alba Iulia: Este cercetat pentru înșelăciune după ce a convins mai mulți angajați ai unei firme să depună 17.000 de lei în conturi indicate de el

Bărbat din Brașov, REȚINUT de polițiștii din Alba Iulia: Este cercetat pentru înșelăciune după ce a convins mai mulți angajați...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 2 minute

VIDEO | APEL UMANITAR pentru un bătrânel de 85 de ani din Pianu, rămas fără casă în urma unui incendiu: ,,Un om simplu, cu un suflet uriaș, care nu s-a plâns niciodată de greutăți”

APEL UMANITAR pentru un bătrânel de 85 de ani din Pianu, rămas fără casă în urma unui incendiu: ,,Un om...
Ştirea zileiacum 3 ore

VIDEO | Decor de vis într-o comună din Alba: Casă împodobită an de an cu mii de luminițe, decorațiuni de Crăciun, reni și Moși Crăciuni

Decor de vis într-o comună din Alba: Casă împodobită an de an cu mii de luminițe, decorațiuni de Crăciun, reni...

Curier Județean

Curier Județeanacum 33 de minute

10 decembrie 2025 | Alba Iulia devine Capitala Tineretului din România 2026: Evenimentul de semnare, la Palatul Principilor Transilvaniei. Tinerii devin oficial „co-arhitecți” ai orașului

10 decembrie 2025 | Alba Iulia devine Capitala Tineretului din România 2026: Evenimentul de semnare, la Palatul Principilor Transilvaniei. Tinerii...
Curier Județeanacum o oră

FOTO | Andrei Boncuțiu, din Sântimnbru, vicecampion județean la șah: Este elev în clasa a V-a la Școala „Ioan de Hunedoara”

Andrei Boncuțiu, din Sântimnbru, vicecampion județean la șah: Este elev în clasa a V-a la Școala „Ioan de Hunedoara” Andrei...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o zi

Comunicat de presă: „Crăciun ca-n Alba. Tradiție și bun gust” – eveniment dedicat tradițiilor autentice românești și valorilor creștine, organizat de PSD Alba

„Crăciun ca-n Alba. Tradiție și bun gust” – eveniment dedicat tradițiilor autentice românești și valorilor creștine, organizat de PSD Alba...
Politică Administrațieacum o săptămână

Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei

Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 10 ore

Tradiții și obiceiuri de Moș Nicolae, cel care și-a dat moștenirea pentru a-i ajuta pe nevoiași

Tradiții și obiceiuri de Mos Nicolae, cel care și-a dat moștenirea pentru a-i ajuta pe nevoiași Obiceiuri si traditii de...
Opinii - Comentariiacum 11 ore

6 decembrie: Creștinii îl prăznuiesc pe Sfântul Nicolae, ocrotitorul copiilor și apărătorul credinței ortodoxe

6 decembrie: Creștinii îl prăznuiesc pe Sfântul Nicolae, ocrotitorul copiilor și apărătorul credinței ortodoxe Astăzi este prăznuit Sfântul Nicolae, unul...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea