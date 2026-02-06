Vacanța de schi 2026: Elevii din Alba vor avea 7 zile libere la sfârșitul lunii februarie. Când va fi următoarea vacanță
Vacanța de schi 2026: Elevii din Alba vor avea 7 zile libere la sfârșitul lunii februarie. Când va fi următoarea vacanță
Elevii din județul Alba vor avea parte de o săptămână de vacanță la sfârșitul lunii februarie 2026. Perioada de vacanță variază în funcție de fiecare județ, aceasta fiind stabilită prin decizia fiecărui inspectorat județean.
Săptămâna de vacanță mobilă rămâne la decizia inspectoratelor școlare județene și este programată în intervalul 9 februarie – 1 martie 2026.
Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, această vacanță intermodulară poate fi stabilită de Inspectoratele școlare județene și din București în oricare dintre săptămânile cuprinse în perioada 9 februarie – 1 martie.
Pentru județul Alba, vacanța intermodulară a fost stabilită în perioada 23 februarie-1 martie 2026.
Următoarea vacanță școlară va începe pe 4 aprilie și se va încheia pe 14 aprilie.
Vacanța de vară va începe pe 20 iunie.
Cu privire la programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se desfășoară până pe 3 aprilie, în baza deciziilor luate de unitățile de învățământ. Școlile au termen până la 1 aprilie 2025 să îi anunțe pe elevi și părinți când au ales să fie săptămâna dedicată programelor „Săptămâna Verde” și „Școala altfel”.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Concediu medical 2026 | Care sunt categoriile de români care vor primi banii pe prima zi de concediu medical
Care sunt categoriile de români care vor primi banii pe prima zi de concediu medical Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, joi, 5 februarie 2026, că vor exista categorii de români care vor primi totuși banii pe prima zi de concediu medical. Măsura va fi prevăzută într-o ordonanță de urgență. „Am spus încă de la […]
Anul Nou Chinezesc 2026 | Când începe Anul Calului de Foc: Ce înseamnă și ce importanță va avea pentru fiecare zodie
Anul Nou Chinezesc 2026 | Când începe Anul Calului de Foc: Ce înseamnă și ce importanță va avea pentru fiecare zodie Anul Nou Chinezesc 2026 începe pe 17 februarie și va aduce un val de schimbări, decizii curajoase, dar și dorința de libertate. Anul Calului de Foc aduce momentul în care putem să ne eliberăm […]
Cum va fi VREMEA în România până în 9 martie 2026: După o primă săptămână foarte caldă pentru această perioadă, valori termice normale. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 9 martie 2026: După o primă săptămână foarte caldă pentru această perioadă, valori termice normale. Prognoza meteo pe 4 săptămâni Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat, vineri, 6 februarie 2026, estimări meteorologice pentru intervalul 9 februarie – 9 martie 2026. Conform acestor estimări, vremea va fi […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Concediu medical 2026 | Care sunt categoriile de români care vor primi banii pe prima zi de concediu medical
Care sunt categoriile de români care vor primi banii pe prima zi de concediu medical Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a...
Vacanța de schi 2026: Elevii din Alba vor avea 7 zile libere la sfârșitul lunii februarie. Când va fi următoarea vacanță
Vacanța de schi 2026: Elevii din Alba vor avea 7 zile libere la sfârșitul lunii februarie. Când va fi următoarea...
Știrea Zilei
VIDEO | Albaiulianca Naomi Leister și Denis Dorobanțu, câștigătorul sezonului 4 de la „Casa iubirii”, gest impresionant pentru câinii fără stăpân din Alba Iulia: Au donat 400 de kg de hrană Asociației ,,Prietenii lui Azor” și Adăpostului public
Albaiulianca Naomi Leister și Denis Dorobanțu, câștigătorul sezonului 4 de la „Casa iubirii”, gest impresionant pentru câinii fără stăpân din...
Alba, pe lista „selectă” a județelor din România cu mai puțin de 10 medici oncologi: „Cred că pacienții oncologici nu trebuie să facă tot timpul, la propriu, călătorii”
Alba, pe lista „selectă” a județelor din România cu mai puțin de 10 medici oncologi România dispune de un total...
Curier Județean
7 februarie 2026 | 20 de echipe de robotică implicate în competiția FIRST Tech Challenge, la Alba Iulia, la un meet organizat de Team XEO: Testare, optimizare și strategie, în condiții reale de competiție. PROGRAMUL
20 de echipe de robotică implicate în competiția FIRST Tech Challenge, la Alba Iulia, la un meet organizat de Team...
ASTĂZI | Circulația pe drumul DC 68, Ampoița – Lunca Ampoiței, parțial închisă: Ocolul Silvic Alba Iulia va efectua defrișări
Circulația pe drumul DC 68, Ampoița – Lunca Ampoiței, parțial închisă: Ocolul Silvic Alba Iulia va efectua defrișări Vineri, 6...
Politică Administrație
Sute de gospodării din județul Alba intră într-un program de eficiență energetică: finanțări nerambursabile de 20.000 de euro pentru fiecare proiect
Sute de gospodării din județul Alba intră într-un program de eficiență energetică: finanțări nerambursabile de 20.000 de euro pentru fiecare...
Drumul județean DJ 705: Lucrările de modernizare între Zlatna și Almașu Mare, finalizate până la sfârșitul primăverii 2026. Marius Hațegan: ,,Nu este nici abandonat și nici uitat”
Drumul județean DJ 705: Lucrările de modernizare între Zlatna și Almașu Mare, finalizate până la sfârșitul primăverii 2026. Marius Hațegan:...
Opinii Comentarii
6 februarie 131 | Roșia Montană este atestată documentar: Înființată de către romani în timpul domniei lui Traian sub numele de Alburnus Maior
6 februarie 131 | Roșia Montană este atestată documentar: Înființată de către romani în timpul domniei lui Traian sub numele...
5 februarie: S-a încheiat acordul austro-ungar privind crearea statului dualist Austro-Ungaria, în cadrul căruia Transilvania si Banatul rămâneau încorporate Ungariei
5 februarie: S-a încheiat acordul austro-ungar privind crearea statului dualist Austro-Ungaria, în cadrul căruia Transilvania si Banatul rămâneau încorporate Ungariei...