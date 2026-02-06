Actualitate

Vacanța de schi 2026: Elevii din Alba vor avea 7 zile libere la sfârșitul lunii februarie. Când va fi următoarea vacanță

Mif Lorena

Publicat

acum 2 ore

în

De

Vacanța de schi 2026: Elevii din Alba vor avea 7 zile libere la sfârșitul lunii februarie. Când va fi următoarea vacanță

Elevii din județul Alba vor avea parte de o săptămână de vacanță la sfârșitul lunii februarie 2026. Perioada de vacanță variază în funcție de fiecare județ, aceasta fiind stabilită prin decizia fiecărui inspectorat județean.

Săptămâna de vacanță mobilă rămâne la decizia inspectoratelor școlare județene și este programată în intervalul 9 februarie – 1 martie 2026.

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, această vacanță intermodulară poate fi stabilită de Inspectoratele școlare județene și din București în oricare dintre săptămânile cuprinse în perioada 9 februarie – 1 martie.

Pentru județul Alba, vacanța intermodulară a fost stabilită în perioada 23 februarie-1 martie 2026.

Următoarea vacanță școlară va începe pe 4 aprilie și se va încheia pe 14 aprilie.

Vacanța de vară va începe pe 20 iunie.

Cu privire la programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se desfășoară până pe 3 aprilie, în baza deciziilor luate de unitățile de învățământ. Școlile au termen până la 1 aprilie 2025 să îi anunțe pe elevi și părinți când au ales să fie săptămâna dedicată programelor „Săptămâna Verde” și „Școala altfel”.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Concediu medical 2026 | Care sunt categoriile de români care vor primi banii pe prima zi de concediu medical

Ioana Oprean

Publicat

acum 17 minute

în

6 februarie 2026

De

Care sunt categoriile de români care vor primi banii pe prima zi de concediu medical Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, joi, 5 februarie 2026, că vor exista categorii de români care vor primi totuși banii pe prima zi de concediu medical. Măsura va fi prevăzută într-o ordonanță de urgență. „Am spus încă de la […]

Citește mai mult

Actualitate

Anul Nou Chinezesc 2026 | Când începe Anul Calului de Foc: Ce înseamnă și ce importanță va avea pentru fiecare zodie

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

6 februarie 2026

De

Anul Nou Chinezesc 2026 | Când începe Anul Calului de Foc: Ce înseamnă și ce importanță va avea pentru fiecare zodie Anul Nou Chinezesc 2026 începe pe 17 februarie și va aduce un val de schimbări, decizii curajoase, dar și dorința de libertate. Anul Calului de Foc aduce momentul în care putem să ne eliberăm […]

Citește mai mult

Actualitate

Cum va fi VREMEA în România până în 9 martie 2026: După o primă săptămână foarte caldă pentru această perioadă, valori termice normale. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

6 februarie 2026

De

Cum va fi VREMEA în România până în 9 martie 2026: După o primă săptămână foarte caldă pentru această perioadă, valori termice normale. Prognoza meteo pe 4 săptămâni Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat, vineri, 6 februarie 2026, estimări meteorologice pentru intervalul 9 februarie – 9 martie 2026. Conform acestor estimări, vremea va fi […]

Citește mai mult