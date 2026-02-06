Vacanța de schi 2026: Elevii din Alba vor avea 7 zile libere la sfârșitul lunii februarie. Când va fi următoarea vacanță

Elevii din județul Alba vor avea parte de o săptămână de vacanță la sfârșitul lunii februarie 2026. Perioada de vacanță variază în funcție de fiecare județ, aceasta fiind stabilită prin decizia fiecărui inspectorat județean.

Săptămâna de vacanță mobilă rămâne la decizia inspectoratelor școlare județene și este programată în intervalul 9 februarie – 1 martie 2026.

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, această vacanță intermodulară poate fi stabilită de Inspectoratele școlare județene și din București în oricare dintre săptămânile cuprinse în perioada 9 februarie – 1 martie.

Pentru județul Alba, vacanța intermodulară a fost stabilită în perioada 23 februarie-1 martie 2026.

Următoarea vacanță școlară va începe pe 4 aprilie și se va încheia pe 14 aprilie.

Vacanța de vară va începe pe 20 iunie.

Cu privire la programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se desfășoară până pe 3 aprilie, în baza deciziilor luate de unitățile de învățământ. Școlile au termen până la 1 aprilie 2025 să îi anunțe pe elevi și părinți când au ales să fie săptămâna dedicată programelor „Săptămâna Verde” și „Școala altfel”.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI