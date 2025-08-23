Va începe sau nu şcoala pe 8 septembrie? Profesorii fac referendum pentru boicotarea anului şcolar și continuă protestele
Va începe sau nu şcoala pe 8 septembrie, se întreabă cei mai mulți dintre părinţii din România. Sindicatele din educaţie au declanşat un referendum pentru boicotarea începerii noului an şcolar.
Profesorii şi-au exprimat nemulţumirile încă de acum o lună. Aceştia spun că legea Bolojan nu îi avantajează absolut deloc.
Citește și: VIDEO | PROTEST al profesorilor în fața Prefecturii Alba: „Prin măsurile impuse de Guvernul Bolojan, mulți suplinitori și-au pierdut locurile de muncă, iar o parte din titulari au intrat în restrângere de activitate”
Principala nemulţumire este creşterea normei didactice cu două până la patru ore.
O altă nemulţumire vizează comasarea a sute de unităţi de învăţământ din ţară, ceea ce ar putea duce inclusiv la disponibilizări de cadre didactice şi creşterea efectivelor de elevi în clasă. Astfel, spun profesorii, ne-am întoarce în timp cu peste 20 de ani, atunci când profesorii nu aveau timp să se ocupe de toţi elevii de la clasă.
Alte măsuri care vizează cadrele didactice sunt scădere tarifului pentru plata cu ora, dar şi creşterea obligaţiei de catedră pentru directori şi inspectori, ceea ce, spun liderii de sindicat, i-ar împiedica să îşi facă meseria aşa cum trebuie.
Protestele din educaţie au început în urmă cu aproximativ o lună şi vor continua în fiecare zi, în faţa Ministerului Educaţiei, timp de cel puţin două ore, în prima parte a zilei.
