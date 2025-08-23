Rămâi conectat

Actualitate

Va începe sau nu şcoala pe 8 septembrie? Profesorii fac referendum pentru boicotarea anului şcolar și continuă protestele

Ioana Oprean

Publicat

acum 51 de minute

în

De

Va începe sau nu şcoala pe 8 septembrie? Profesorii fac referendum pentru boicotarea anului şcolar și continuă protestele

Va începe sau nu şcoala pe 8 septembrie, se întreabă cei mai mulți dintre părinţii din România. Sindicatele din educaţie au declanşat un referendum pentru boicotarea începerii noului an şcolar.

Profesorii şi-au exprimat nemulţumirile încă de acum o lună. Aceştia spun că legea Bolojan nu îi avantajează absolut deloc.

Citește și: VIDEO | PROTEST al profesorilor în fața Prefecturii Alba: „Prin măsurile impuse de Guvernul Bolojan, mulți suplinitori și-au pierdut locurile de muncă, iar o parte din titulari au intrat în restrângere de activitate”

Principala nemulţumire este creşterea normei didactice cu două până la patru ore.

O altă nemulţumire vizează comasarea a sute de unităţi de învăţământ din ţară, ceea ce ar putea duce inclusiv la disponibilizări de cadre didactice şi creşterea efectivelor de elevi în clasă. Astfel, spun profesorii, ne-am întoarce în timp cu peste 20 de ani, atunci când profesorii nu aveau timp să se ocupe de toţi elevii de la clasă.

Alte măsuri care vizează cadrele didactice sunt scădere tarifului pentru plata cu ora, dar şi creşterea obligaţiei de catedră pentru directori şi inspectori, ceea ce, spun liderii de sindicat, i-ar împiedica să îşi facă meseria aşa cum trebuie.

Protestele din educaţie au început în urmă cu aproximativ o lună şi vor continua în fiecare zi, în faţa Ministerului Educaţiei, timp de cel puţin două ore, în prima parte a zilei.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Ticăloșie și nesimțire la Poșta Română: Compania cere 22 de lei pentru distribuirea fiecărui card de energie de 50 de lei pentru românii nevoiași

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

23 august 2025

De

Ticăloșie și nesimțire la Poșta Română: Compania cere 22 de lei pentru distribuirea fiecărui card de energie de 50 de lei Pentru fiecare card de energie de 50 de lei destinat achitării facturilor la energie electrică pentru românii cu venituri reduse statul ar putea fi nevoit să achite suplimentar 22 de lei către Poșta Română, […]

Citește mai mult

Actualitate

Facturi la energie 2025 | Ministrul Energiei: Lucrăm la un set de măsuri care să asigure facturi mai mici și predictibilitate pentru economie

Lucian Daramus

Publicat

acum 4 ore

în

23 august 2025

De

Ministrul Energiei: Lucrăm la un set de măsuri care să asigure facturi mai mici Ministerul Energiei lucrează la un set de măsuri care să asigure facturi mai mici pentru populație, stabilitate și predictibilitate pentru economie și un sistem energetic sigur și sustenabil, a declarat ministrul de resort, Bogdan Ivan. Citește și: Carduri de energie 2025 […]

Citește mai mult

Actualitate

50.000 de angajați în plus în 10 ani în administrația locală din România: Oradea premierului Bolojan, fruntașă la angajări. Cum stă Alba la acest capitol

Ioana Oprean

Publicat

acum 15 ore

în

22 august 2025

De

50.000 de angajați în plus în 10 ani în administrația locală din România: Oradea premierului Bolojan, fruntașă la angajări Numărul funcționarilor din primării, consilii județene și autoritățile subordonate a crescut spectaculos în ultimii 10 ani, ajungând la peste 280.000 în 2025, față de 230.000 în 2015, indică datele obținute de Ziarul Financiar. Județele și orașele […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 51 de minute

Va începe sau nu şcoala pe 8 septembrie? Profesorii fac referendum pentru boicotarea anului şcolar și continuă protestele

Va începe sau nu şcoala pe 8 septembrie? Profesorii fac referendum pentru boicotarea anului şcolar și continuă protestele Va începe...
Actualitateacum 3 ore

Ticăloșie și nesimțire la Poșta Română: Compania cere 22 de lei pentru distribuirea fiecărui card de energie de 50 de lei pentru românii nevoiași

Ticăloșie și nesimțire la Poșta Română: Compania cere 22 de lei pentru distribuirea fiecărui card de energie de 50 de...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 25 de minute

VIDEO | Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului din Alba Iulia, inaugurată după extindere și modernizare, în prezența șefului DSU, Raed Arafat

Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului din Alba Iulia, inaugurată după extindere și modernizare, în prezența șefului DSU, Raed Arafat...
Ştirea zileiacum 15 ore

Uzina Mecanică Cugir: „Odată cu încheierea perioadei de concediu, activitatea de producție poate fi reluată în condiții depline de siguranță”

Uzina Mecanică Cugir: „Activitatea de producție poate fi reluată în condiții depline de siguranță” Conducerea Uzinei Mecanice (UM) Cugir a...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

VIDEO | START SPECTACULOS la Alba Carolina Bike Race 2025: Sute de participanți la competiția de anvergură. Concurs înscris în calendarul Federației Române de Ciclism

Start spectaculos la Alba Carolina Bike Race 2025: Sute de participanți la competiția de anvergură Alba Carolina Bike Race 2025...
Curier Județeanacum 5 ore

23-24 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână

23-24 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră Inspectoratul de Poliție Județean Alba...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 zile

VIDEO | Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic. Primar: „Lucrarea este dificilă”

Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj,...
Politică Administrațieacum 3 zile

Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei

Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei Sprijinul financiar care va fi...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 3 ore

23 august 1944 – România trece de partea Aliaţilor în cel de-al Doilea Razboi Mondial. Cum se sărbătorea în perioada comunistă

23 august 1944 – România trece de partea Aliaţilor în cel de-al Doilea Razboi Mondial. Cum se sărbătorea în perioada...
Opinii - Comentariiacum 4 ore

23 august 1944, ziua în care Regele Mihai ordonă ca mareşalul Ion Antonescu şi miniştrii săi să fie arestaţi. Proclamația sa

23 august 1944, ziua în care Regele Mihai ordonă ca mareşalul Ion Antonescu şi miniştrii săi să fie arestaţi. Proclamația...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea