V-ați pregătit ghetuțele? Moș Nicolae se apropie! Tradiții, obiceiuri și semnificații de Sfântul Nicolae

Moș Nicolae se apropie, iar diseară copiii își pregătesc ghetuțele cu emoție. Tradițiile și obiceiurile legate de sărbătoarea Sfântului Nicolae sunt numeroase și pline de semnificații, fiind strâns legate de istoria acestui sfânt îndrăgit.

Pe 6 decembrie, românii îl prăznuiesc pe Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai respectați sfinți ai creștinătății, renumit pentru bunătatea, milostenia și credința sa statornică. Arhiepiscopul din Mira a devenit simbolul protecției și generozității, motiv pentru care această zi este asociată cu daruri, speranță și acte de caritate. Pentru copii, sărbătoarea înseamnă nerăbdarea de a pregăti ghetuțele în Ajun, în așteptarea darurilor inspirate din gesturile de milostenie ale sfântului.

Cine a fost Sfântul Nicolae

Cinstit în întreaga creștinătate, Sfântul Nicolae este protectorul marinarilor, pescarilor, farmaciștilor, parfumierilor, dogarilor, copiilor, tinerelor aflate la vremea căsătoriei, școlarilor, avocaților și al celor nedreptățiți. Este considerat ocrotitor și al celor ce desfășoară comerț pe mare, chipul său fiind inclus, de exemplu, pe stema Camerei de Comerț din Bari, Italia.

Născut la sfârșitul secolului al III-lea în Patara (Lichia), într-o familie înstărită, Nicolae a primit o educație aleasă și a îmbrățișat devreme viața monahală. A devenit preot la mănăstirea din Patara, unde unchiul său era episcop. Tradiția amintește că a salvat orașul Mira de la foamete, apărându-i în vis unui negustor italian și îndemnându-l să aducă grâu locuitorilor, fără teama de pierderi. Ales episcop al Mirei, s-a remarcat prin modestie, cultură teologică și dăruire față de cei aflați în nevoie.

Miracolele Sfântului Nicolae

Sfintele tradiții vorbesc despre numeroase minuni: oprirea furtunilor, vindecări, salvarea unor oameni nedreptățiți și ajutorul dat marinarilor aflați în pericol. Una dintre cele mai cunoscute fapte este sprijinul oferit, pe ascuns, unui tată sărac căruia i-a dăruit pungi cu galbeni, pentru a-și putea păstra fiicele în familie.

Moaștele sale sunt păstrate la Basilica din Bari, unde se spune că izvorăște „Mana” sau „Santa Mana”, un lichid considerat binefăcător. Episcopul locului îl amestecă cu apă, îl binecuvântează și îl împarte credincioșilor. Fragmente din moaștele Sfântului Nicolae se află și în București, la Biserica Sfântul Gheorghe Nou.

Tradiții și obiceiuri de Moș Nicolae

În noaptea de 5 spre 6 decembrie, copiii și adulții își așază la ușă ghetuțele lustruite, în speranța unui cadou. În trecut, copiii din mănăstiri agățau șosete cu scrisori în care își lăudau cumințenia. La sate, 6 decembrie marchează începutul simbolic al iernii, iar zăpada este pusă pe seama Moșului, care „își scutură barba albă”.

În vestul țării, Sfântul Nicolae deschide sezonul sărbătorilor: fetele pregătesc plăcinte din ajun, iar la ora 9 seara sosesc flăcăii, dând startul petrecerii. Cei neascultători pot primi o nuielușă, simbol al mustrării blânde. Tot în această noapte, se spune că cerurile se deschid pentru o clipă, iar sfântul poate fi văzut în dreapta Domnului. În unele zone, se pun crenguțe de măr în apă; dacă înfloresc până la Anul Nou, aduc belșug și iertare.

Semnificația numelui Nicolae

Numele Nicolae este unul dintre cele mai răspândite și îndrăgite. Provenit din grecescul nike (victorie) și laos (popor), înseamnă „om al poporului biruitor”. Numeroase biserici îi poartă numele, iar cultul său este venerat atât în tradiția ortodoxă, cât și în cea catolică.

Peste 800.000 de români își serbează onomastica de Sfântul Nicolae, purtând forme variate ale acestui nume, precum Nicolae, Nicoleta și derivatele lor.

