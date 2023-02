Uzina Mecanică Cugir are un nou Consiliu de Administratie. Cine sunt cei trei noi membrii

Sporuri pentru angajații din administrația locală care lucreză pe proiecte europene, doar în baza performanței. Ce procente de majorări salariale se acordă

Procentul de majorare salarială a indemnizațiilor lunare pentru personalul din administrația publică implicat în derularea proiectelor finanțate din fonduri europene va fi stabilit în funcție de numărul proiectelor, tipul și valoarea proiectelor aflate în implementare pentru care unitățile administrativ-teritoriale au calitatea de beneficiar.

Cum se vor acorda sporurile

La elaborarea proiectului de regulament-cadru s-a pornit de la prevederile HG 325/2018 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și conține reglementări tehnice privind:

– condițiile de înființare a posturilor în afara organigramei pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile, inclusiv pentru proiectele aferente implementării Mecanismului de redresare şi rezilienţă;

– criteriile de acordare a procentului de majorare salarială pentru personalul cu funcția de bază în instituţiile şi/sau autorităţile publice nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile și/sau fonduri externe rambursabile, precum și în proiectele finanțate prin Mecanismul de redresare şi reziliență, proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect, după cum urmează:

a) până la 20 ore se acordă o majorare salarială de 10%;

b) între 21-40 ore se acordă o majorare salarială de 20%;

c) între 41-60 ore se acordă o majorare salarială de 30%;

d) între 61- 80 ore se acordă o majorare salarială de 40%;

e) peste 80 ore se acordă o majorare salarială de 50%.

Elementul de noutate îl reprezintă modificarea criteriilor pe baza cărora vor fi stimulați financiar preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi primarilor şi viceprimarilor unităţilor administrativ-teritoriale, astfel că, față de reglementarea anterioara care ținea seama numai de numărul de proiecte aflate în implementare, după aprobarea noului Regulament-cadru, procentul de majorare salarială a indemnizațiilor lunare va fi stabilit în funcție de numărul proiectelor, tipul și valoarea proiectelor aflate în implementare pentru care unitățile administrativ-teritoriale au calitatea de beneficiar.

Boloș: ”Am introdus în regulament un articol care fix asta prevede, promovarea hărniciei în gestionarea proiectelor de infrastructură.”

„Sunt multe exemple de comunități din toată țara – orașe mari sau mici sau chiar comune – pe care investițiile din fonduri europene le-au schimbat din temelii. Or, fiecare astfel de schimbare are la bază proiecte pentru care se depune un efort uriaș din partea echipelor din instituții. Sunt oameni care, cu priceperea și cu ambiția lor, au făcut posibile proiecte importante de infrastructură cu impact asupra condițiilor de viață și economiei. Acești oameni sunt perla coroanei pentru dezvoltarea comunităților și ar trebui ca acest aspect să se regăsească și în modul în care sunt recompensați. Veți vedea că am introdus în regulament un articol care fix asta prevede, promovarea hărniciei în gestionarea proiectelor de infrastructură. Am spus că vor exista criterii de performanță care vor fundamenta procentul acestor majorări. Ei bine, ele sunt cuprinse în Regulamentul adoptat astăzi, fiind o modalitate clară prin care premiem doar reușitele de impact, nu dăm sporuri fără un fundament”, a declarat ministrul Marcel Boloș.