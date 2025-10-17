Urs semnalat în comuna Șona. Animalul sălbatic, văzut în curatea școlii: A fost emis mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zonă

Urs semnalat în comuna Șona. A fost emis mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zonă. Intervin jandarmii din Alba

Prezența unui urs a fost semnalată în comuna Șona, localitatea Biia, astăzi, 17 octombrie, în jurul orei 22:15. Echipa de intervenție din cadrul Jandarmeriei Alba aflată în serviciu, se deplasează în aceste momente.

În localitatea Biia din comuna Șona, a fost semnalată prezența unui urs în curtea Școlii din localitate.

La fața locului se deplasează de urgență echipa de intervenție din cadrul Jandarmeriei Alba aflată în serviciu, echipată corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.

Pentru prevenirea apariției unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau chiar a vieții populației din zonă, ISU Alba a emis mesaj Ro-Alert. Intervenția este în desfășurare, potrivit IJJ Alba.

