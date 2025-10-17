Rămâi conectat

Curier Județean

Urs semnalat în comuna Șona. Animalul sălbatic, văzut în curatea școlii: A fost emis mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zonă

Bogdan Ilea

Publicat

acum 18 minute

în

De

Urs semnalat în comuna Șona. A fost emis mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zonă. Intervin jandarmii din Alba

Prezența unui urs a fost semnalată în comuna Șona, localitatea Biia, astăzi, 17 octombrie, în jurul orei 22:15.  Echipa de intervenție din cadrul Jandarmeriei Alba aflată în serviciu, se deplasează în aceste momente.

În localitatea Biia din comuna Șona, a fost semnalată prezența unui urs în curtea Școlii din localitate. 

La fața locului se deplasează de urgență echipa de intervenție din cadrul Jandarmeriei Alba aflată în serviciu, echipată corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.

Pentru prevenirea apariției unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau chiar a vieții populației din zonă, ISU Alba a emis mesaj Ro-Alert. Intervenția este în desfășurare, potrivit IJJ Alba.

Știre în curs de actualizare…

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | A început Festivalul din Țara Vinului la Alba. Degustări de vin ale producătorilor locali, acompaniate de produse tradiționale și ritmuri de jazz la Palatul Principilor

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

17 octombrie 2025

De

A început Festivalul din Țara Vinului la Alba. Degustări de vin ale producătorilor locali, acompaniate de produse tradiționale și ritmuri de jazz la Palatul Principilor Astăzi, 17 octombrie, la Alba Iulia, au fost deschise primele sticle de vin, odată cu ediția inaugurală a Festivalului din Țara Vinului, organizat în curtea Palatului Principilor Transilvaniei. Începând cu […]

Citește mai mult

Curier Județean

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 27.10.2025-02.11.2025 și pentru perioada 20.10.2025-26.10.2025

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

17 octombrie 2025

De

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 27.10.2025-02.11.2025 și pentru perioada 20.10.2025-26.10.2025 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică. Întreruperile programate suplimentar pentru intervalul 27.10.2025-02.11.2025 Nr.crt. ADRESA INTERVAL 1. ALBA IULIA, Str. ZENIT (ALBA – MICESTI), Str. URANUS (ALBA – MICESTI), Str. […]

Citește mai mult

Curier Județean

20 octombrie 2025 | Ștafeta Invictus 2025 ajunge la Alba Iulia: Întâmpinarea echipei INVICTUS și predarea ștafetei la Statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul. Programul

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 ore

în

17 octombrie 2025

De

20 octombrie 2025 | Ștafeta Invictus 2025 ajunge la Alba Iulia: Întâmpinarea echipei INVICTUS și predarea ștafetei la Statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul. Programul Luni, 20 octombrie 2025, ștafeta INVICTUS ajunge la Alba Iulia. Întâmpinarea echipei și înmânarea ștafetei vor avea loc în zona statuii ecvestre a lui Mihai Viteazul din Cetatea Alba Carolina. […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 5 ore

Ilie Bolojan, reacție după declarația șefului Anaf despre ,,gemul făcut de bunica”: Nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală

Ilie Bolojan, reacție dupî declarația făcută de șeful Anaf despre ,,gemul făcut de bunica”: Nu cu gemul trebuie să ne...
Actualitateacum 5 ore

Blocul afectat de explozia din București va fi demolat: Ilie Bolojan explică de ce nu mai poate fi salvat

Blocul afectat de explozia din București va fi demolat: Ilie Bolojan explică de ce nu mai poate fi salvat Premierul...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 2 ore

Megainvestiție la UM Cugir: peste 50 de milioane de euro pentru creșterea capacității de producție și diversificarea gamei de fabricație a muniției de tip NATO

Megainvestiție la UM Cugir: peste 50 de milioane de euro pentru creșterea capacității de producție și diversificarea gamei de fabricație...
Ştirea zileiacum 2 ore

Video | Cum se face un vin bun: de la butoi la pahar, povestea vinurilor Plébános din Aiud, spusă de Andras Milan

Cum se face un vin bun: de la butoi la pahar, povestea vinurilor Plébános din Aiud, spusă de Andras Milan...

Curier Județean

Curier Județeanacum 18 minute

Urs semnalat în comuna Șona. Animalul sălbatic, văzut în curatea școlii: A fost emis mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zonă

Urs semnalat în comuna Șona. A fost emis mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zonă. Intervin jandarmii din Alba Prezența unui...
Curier Județeanacum 4 ore

VIDEO | A început Festivalul din Țara Vinului la Alba. Degustări de vin ale producătorilor locali, acompaniate de produse tradiționale și ritmuri de jazz la Palatul Principilor

A început Festivalul din Țara Vinului la Alba. Degustări de vin ale producătorilor locali, acompaniate de produse tradiționale și ritmuri...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 ore

Primăria Alba Iulia a găsit bani pentru STP și transportul public din muncipiu: Peste 5 milioane de lei urmează să fie alocați operatorului 

Primăria Alba Iulia a găsit bani pentru STP și transportul public din muncipiu: Peste 5 milioane de lei urmează să...
Politică Administrațieacum 9 ore

„Ocna Mureș Verde” – Peste 8500 mp de spațiu public din singura stațiune balneară din județul Alba, revitalizați printr-un proiect de dezvoltare urbană de 18 milioane de lei

„Ocna Mureș Verde” – Peste 8500 mp de spațiu public din singura stațiune balneară din județul Alba, revitalizați printr-un proiect...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 16 ore

17 octombrie, Ziua internațională pentru eradicarea sărăciei. Obiectivul zilei este de a pune capăt sărăciei de pretutindeni, sub toate formele sale

17 octombrie, Ziua internațională pentru eradicarea sărăciei. Obiectivul zilei este de a pune capăt sărăciei de pretutindeni, sub toate formele...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

16 octombrie – Ziua europeană a resuscitării. O intervenție corectă și în timp util ar putea dubla sau chiar tripla rata de supraviețuire

16 octombrie – Ziua europeană a resuscitării. O intervenție corectă și în timp util ar putea dubla sau chiar tripla...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea