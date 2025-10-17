Urs semnalat în comuna Șona. Animalul sălbatic, văzut în curatea școlii: A fost emis mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zonă
Urs semnalat în comuna Șona. A fost emis mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zonă. Intervin jandarmii din Alba
Prezența unui urs a fost semnalată în comuna Șona, localitatea Biia, astăzi, 17 octombrie, în jurul orei 22:15. Echipa de intervenție din cadrul Jandarmeriei Alba aflată în serviciu, se deplasează în aceste momente.
În localitatea Biia din comuna Șona, a fost semnalată prezența unui urs în curtea Școlii din localitate.
La fața locului se deplasează de urgență echipa de intervenție din cadrul Jandarmeriei Alba aflată în serviciu, echipată corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.
Pentru prevenirea apariției unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau chiar a vieții populației din zonă, ISU Alba a emis mesaj Ro-Alert. Intervenția este în desfășurare, potrivit IJJ Alba.
Știre în curs de actualizare…
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | A început Festivalul din Țara Vinului la Alba. Degustări de vin ale producătorilor locali, acompaniate de produse tradiționale și ritmuri de jazz la Palatul Principilor
A început Festivalul din Țara Vinului la Alba. Degustări de vin ale producătorilor locali, acompaniate de produse tradiționale și ritmuri de jazz la Palatul Principilor Astăzi, 17 octombrie, la Alba Iulia, au fost deschise primele sticle de vin, odată cu ediția inaugurală a Festivalului din Țara Vinului, organizat în curtea Palatului Principilor Transilvaniei. Începând cu […]
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 27.10.2025-02.11.2025 și pentru perioada 20.10.2025-26.10.2025
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 27.10.2025-02.11.2025 și pentru perioada 20.10.2025-26.10.2025 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică. Întreruperile programate suplimentar pentru intervalul 27.10.2025-02.11.2025 Nr.crt. ADRESA INTERVAL 1. ALBA IULIA, Str. ZENIT (ALBA – MICESTI), Str. URANUS (ALBA – MICESTI), Str. […]
20 octombrie 2025 | Ștafeta Invictus 2025 ajunge la Alba Iulia: Întâmpinarea echipei INVICTUS și predarea ștafetei la Statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul. Programul
20 octombrie 2025 | Ștafeta Invictus 2025 ajunge la Alba Iulia: Întâmpinarea echipei INVICTUS și predarea ștafetei la Statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul. Programul Luni, 20 octombrie 2025, ștafeta INVICTUS ajunge la Alba Iulia. Întâmpinarea echipei și înmânarea ștafetei vor avea loc în zona statuii ecvestre a lui Mihai Viteazul din Cetatea Alba Carolina. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ilie Bolojan, reacție după declarația șefului Anaf despre ,,gemul făcut de bunica”: Nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală
Ilie Bolojan, reacție dupî declarația făcută de șeful Anaf despre ,,gemul făcut de bunica”: Nu cu gemul trebuie să ne...
Blocul afectat de explozia din București va fi demolat: Ilie Bolojan explică de ce nu mai poate fi salvat
Blocul afectat de explozia din București va fi demolat: Ilie Bolojan explică de ce nu mai poate fi salvat Premierul...
Știrea Zilei
Megainvestiție la UM Cugir: peste 50 de milioane de euro pentru creșterea capacității de producție și diversificarea gamei de fabricație a muniției de tip NATO
Megainvestiție la UM Cugir: peste 50 de milioane de euro pentru creșterea capacității de producție și diversificarea gamei de fabricație...
Video | Cum se face un vin bun: de la butoi la pahar, povestea vinurilor Plébános din Aiud, spusă de Andras Milan
Cum se face un vin bun: de la butoi la pahar, povestea vinurilor Plébános din Aiud, spusă de Andras Milan...
Curier Județean
Urs semnalat în comuna Șona. Animalul sălbatic, văzut în curatea școlii: A fost emis mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zonă
Urs semnalat în comuna Șona. A fost emis mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zonă. Intervin jandarmii din Alba Prezența unui...
VIDEO | A început Festivalul din Țara Vinului la Alba. Degustări de vin ale producătorilor locali, acompaniate de produse tradiționale și ritmuri de jazz la Palatul Principilor
A început Festivalul din Țara Vinului la Alba. Degustări de vin ale producătorilor locali, acompaniate de produse tradiționale și ritmuri...
Politică Administrație
Primăria Alba Iulia a găsit bani pentru STP și transportul public din muncipiu: Peste 5 milioane de lei urmează să fie alocați operatorului
Primăria Alba Iulia a găsit bani pentru STP și transportul public din muncipiu: Peste 5 milioane de lei urmează să...
„Ocna Mureș Verde” – Peste 8500 mp de spațiu public din singura stațiune balneară din județul Alba, revitalizați printr-un proiect de dezvoltare urbană de 18 milioane de lei
„Ocna Mureș Verde” – Peste 8500 mp de spațiu public din singura stațiune balneară din județul Alba, revitalizați printr-un proiect...
Opinii Comentarii
17 octombrie, Ziua internațională pentru eradicarea sărăciei. Obiectivul zilei este de a pune capăt sărăciei de pretutindeni, sub toate formele sale
17 octombrie, Ziua internațională pentru eradicarea sărăciei. Obiectivul zilei este de a pune capăt sărăciei de pretutindeni, sub toate formele...
16 octombrie – Ziua europeană a resuscitării. O intervenție corectă și în timp util ar putea dubla sau chiar tripla rata de supraviețuire
16 octombrie – Ziua europeană a resuscitării. O intervenție corectă și în timp util ar putea dubla sau chiar tripla...