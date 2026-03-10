Urmărire ca în filme între Abrud și Câmpeni: Șofer din Lupșa, cu permisul anulat, REȚINUT după ce a refuzat să tragă pe dreapta

Un bărbat de 44 de ani, din Lupșa, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Abrud, după ce a fost prins conducând pe DN 74, la Roșia Montană, deși avea permisul anulat.

Înainte de a fi oprit, acesta nu a tras pe dreapta la semnalul polițiștilor și și-a continuat deplasarea, oamenii legii fiind nevoiți să îl urmărească.

Potrivit IPJ Alba, la data de 9 martie 2026, polițiștii din orașul Abrud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 44 de ani, din localitatea Lupșa, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei, a fost retras, anulat sau suspendat.

În după-amiaza zilei de 9 martie 2026, în jurul orei 18.25, polițiștii din orașul Abrud, în timp ce acționau pe DN 74, pe raza localității Roșia Montană, au efectuat semnalul regulamentar de oprire unui autoturism care se deplasa pe direcția Abrud-Câmpeni, însă conducătorul auto nu a oprit, continuându-și deplasarea. Polițiștii au urmărit autoturismul cu semnalele luminoase și acustice în funcțiune și au reușit oprirea acestuia, în condiții de siguranță. Aceștia au constatat că autoturismul era condus de un bărbat, în vârstă de 44 de ani, din localitatea Lupșa, iar din verificări a reieșit că acesta are permisul de conducere anulat.

Cercetările sunt continuate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI