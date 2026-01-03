Trafic OPRIT pe DN 75 între Baia de Arieș și Bistra: Mai mulți copaci s-au prăbușit pe carosabil

Traficul rutier este oprit sâmbătă dimineața pe DN 75, între Baia de Arieș și Muncel, după ce mai mulți copaci s-au prăbușit pe carosabil.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul rutier este oprit pe DN 75 Baia de Arieș – Bistra, în apropierea localității Muncelu, județul Alba, după ce în urma ninsorii abundente, mai mulți arbori s-au prăbușit pe carosabil. Evenimentul nu s-a soldat cu victime.

Se estimează reluarea circulației rutiere după ora 09:00.

Reamintim că județul Alba se află sub avertizare cod portocaliu de ninsori abundente și viscol până astăzi,la ora 10.00.

