Trafic OPRIT pe DN 75 între Baia de Arieș și Bistra: Mai mulți copaci s-au prăbușit pe carosabil
Traficul rutier este oprit sâmbătă dimineața pe DN 75, între Baia de Arieș și Muncel, după ce mai mulți copaci s-au prăbușit pe carosabil.
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul rutier este oprit pe DN 75 Baia de Arieș – Bistra, în apropierea localității Muncelu, județul Alba, după ce în urma ninsorii abundente, mai mulți arbori s-au prăbușit pe carosabil. Evenimentul nu s-a soldat cu victime.
Se estimează reluarea circulației rutiere după ora 09:00.
Reamintim că județul Alba se află sub avertizare cod portocaliu de ninsori abundente și viscol până astăzi,la ora 10.00.
