UPDATE/Rezultatele la examenul de Titularizare 2021, afișate pe EDU.ro, marți, pentru viitoarele cadre didactice

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225882

S.C AXI SOCIAL BALLROOM SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0742862053

AFRODITA MELIHATA SRL BRUTAR 5 0751364466

S.C. QUANTUM INSTAL SRL PROIECTANT INGINER INSTALATII 1 0743150930

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137

SC JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 2 0740673500

SGPI SECURITY FORCE SRL AGENT DE SECURITATE 1 0724202331

CETATEA APUSENI SA AJUTOR OSPATAR 1 0744605753

TRANSILVANIA NUTS SRL AMBALATOR MANUAL 2 0790229953

IPEC SA AMBALATOR MANUAL 30 0258814491

SERENDIPITY BUSINESS SRL BUCATAR 2 0744475587

MAMBA SRL BUCATAR 1 0756207660

PROFI ROM FOOD SRL CASIER 3 0372568838

MATIN-MAIER SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 5 0358101951

GENERALI ROMANIA ASIGURARE REA CONSILIER VÂNZARI ASIGURARI 5 0731600549

IPEC SA CONTABIL 1 0258814491

SC RUJA BRANDS SRL CROITOR 3 0755243196

SC RUJA BRANDS SRL CUSATOR PIESE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 10 0755243196

PRIMEX INVEST SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 0753128951

BRIEF POLLO&CAFFE S.R.L. DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 0728520630

S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3 0735545122

IPEC SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 4 0258814491

SC APULUM SA ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0731489087

BRIEF POLLO&CAFFE S.R.L. FAIANTAR 1 0728520630

BRILLIANT BEAUTY CENTER S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1 0767808088

BRIEF POLLO&CAFFE S.R.L. FIERAR BETONIST 3 0728520630

S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL INGINER AUTOMATIST 1 0735545122

S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL INGINER ELECTROENERGETICA 1 0735545122

IPEC SA INGINER MECANIC 3 0258814491

TRANSILVANIA NUTS SRL INGINER PRODUCTIE 1 0790229953

SC APULUM SA INSTALATOR APA, CANAL 1 0731489087

SC APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 30 0731489087

IPEC SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 35 0258814491

DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ LACATUS AMC 1 0258811470

SC APULUM SA LACATUS MECANIC 5 0731489087

PROFI ROM FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0372568838

MIMI TREND SRL LUCRATOR GESTIONAR 2 0744380767

MIMI SAN SRL LUCRATOR GESTIONAR 2 0744380767

SC APULUM SA MANIPULANT MARFURI 3 0731489087

S.C. EMILIAN EXPRES SRL MANIPULANT MARFURI 2 0740939708

TRANSILVANIA NUTS SRL MANIPULANT MARFURI 3 0790229953

IMPRESA PIZZAROTTI & C & POMPONIO CONSTRUCȚII G.E.I.E. MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 2 0358401895

IPEC SA MECANIC UTILAJ 4 0258814491

MECSOL GROUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 0743593249

S.C. REKORD S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 20 0258806002

REWE (ROMANIA) SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 5 0372128933

SC RUJA BRANDS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 5 0755243196

MATIN-MAIER SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 5 0258811410

S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0735545122

SEWS ROMANIA DEVA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 20 0258805112

PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 0746285284

RAMIS AVRAM S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0751041179

BRIEF POLLO&CAFFE S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 0728520630

ZLATCONS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 1 0756144124

PRIMEX INVEST SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0753128951

MAXIM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 5 0740035362

S.C. EMILIAN EXPRES SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0740939708

MAMBA SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0756207660

BREST SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0744776780

PROFI ROM FOOD SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE 1 0372568838

SC APULUM SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 2 0731489087

S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. REPREZENTANT TEHNIC 1 0735545122

DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ SCULER-MATRITER 1 0258811470

SCORPION TRANS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0751607009

S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. SPECIALIST IN ACHIZITII 1 0735545122

REWE (ROMANIA) SRL STIVUITORIST 2 0372128933

SC APULUM SA STRUNGAR UNIVERSAL 1 0731489087

SC ANB INVEST PARTENER SRL VÂNZATOR 5 0722330084

PROFI ROM FOOD SRL VÂNZATOR 3 0372568838

ASOCIATIA MARIA REGINA PACII SI A UNITATII ZIDAR PIETRAR 3 0768004411

PRIMEX INVEST SRL ZIDAR PIETRAR 2 0753128951

BRIEF POLLO&CAFFE S.R.L. ZIDAR PIETRAR 3 0728520630

BRIEF POLLO&CAFFE S.R.L. ZUGRAV 1 0728520630

PRIMEX INVEST SRL ZUGRAV 2 0753128951

PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225883

SC AMBASADOR GROUP SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 3 0753297297

S.C.D.V.V ASISTENT DE CERCETARE ÎN HORTICULTURA 1 0725225883

S.C.D.V.V AUDITOR INTERN 1 0725225883

S.C.D.V.V CERCETATOR ÎN HORTICULTURA 1 0258711623

JIDVEI SRL FILIALA ALBA ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0744376318

S.C.D.V.V ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0725225883

BOSCH AUTOMOTIVE SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 4 0258807805

I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2 0258711907

I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 2 0258711907

I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 2 0258711907

BOSCH AUTOMOTIVE SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 37 0258807805

BOSCH AUTOMOTIVE SRL INGINER ELECTROENERGETICA 3 0258807805

BOSCH AUTOMOTIVE SRL INGINER ELECTROMECANIC 5 0258807805

BOSCH AUTOMOTIVE SRL INGINER PRODUCTIE 5 0258807805

I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 2 0258711907

I.A.M.U. SA MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE 2 0258711907

BOSCH AUTOMOTIVE SRL MECANIC UTILAJ 4 0258807805

MONTANA-POPA SRL MENAJERA 1 0725225883

MONTANA-POPA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1 0725225883

I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0258711907

PRODLACTA SA OPERATOR CENTRU DE RACIRE LAPTE 3 0734772976

I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5 0258711907

BOSCH AUTOMOTIVE SRL PLANIFICATOR/SPECIALIST PLAN SINTEZE 2 0258807805

I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 2 0258711907

I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 2 0258711907

I.A.M.U. SA STRUNGAR UNIVERSAL 2 0258711907

S.C.D.V.V TEHNICIAN AGRONOM – CERCETARE 1 0725225883

NAGY ANDREEA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ TRACTORIST 2 0744361881

ALOFM Câmpeni – 0725 225 884

ARIESUL SA INSPECTOR TEHNIC 1 0258771355

ALS ROMANIA SRL CHIMIST 5 0258780395

AJOFM Alba – Punct de lucru Cugir – 0725 225 881

SGPI SECURITY FORCE SRL AGENT DE SECURITATE 3 0724202331

LOMEDAMY SECURITY S.R.L. AGENT DE SECURITATE 2 0745501398

PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225885

BIOTERRA SRL ÎNGRIJITOR ANIMALE 10 0769770044

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. LACATUS MECANIC 1 0722100970

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. MACARAGIU 3 0722100970

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. MASINIST LA LINII AUTOMATE ASCHIETOARE 2 0722100970

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. MECANIC AUTO 2 0722100970

GEORGE & MERI SRL PATISER 1 0742227501

DONNA CONFEZIONI S.R.L. SEF FORMATIE INDUSTRIA CONFECTIILOR ÎMBRACAMINTE 1 0759011561

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. STIVUITORIST 2 0722100970

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. SUDOR 2 0722100970