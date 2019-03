UPDATE | FOTO / VIDEO TRAGEDIE în comuna Livezile. Un copil de 2 ani a căzut în fântână. Un elicopterul SMURD îl transportă din Aiud, la spitalul din Târgu Mureș

TRAGEDIE în comuna Livezile. Un copil de 2 ani a căzut în fântână. Este inconștient, se fac manevrele de resuscitare

Marți, o tragedie a avut loc în comuna Livezile. Un copil de 2 ani a căzut în fântână.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Alba, Detașamentul de pompieri Aiud a intervenit cu o autospecială și o ambulanță SMURD pentru un copil de 2 ani căzut în fântână, în comuna Livezile.

Copilul a fost scos din fântână, este inconștient, în stop cardio respirator. S-au început manevrele de resuscitare.

UPDATE: Victima a fost preluată și transportată la UPU Alba-Iulia pentru investigații medicale, transmite ISU Alba.

UPDATE 1. Este vb de un copil de aprox. 2 ani cazut intr o fantana adanca de aprox. 5-6 m. pana la luciul apei si inca 2-3 m. adancimea apei.

Dupa copil a coborat un localnic care l-a mentinut deasupra nivelului apei. Pompierii l-au extras cu ajutorul dispozitivului existent respectiv scripete, lant si galeata. Echipajul de prim ajutor SMURD Aiud a inceput manevrele de resuscitare si au continuat timp de aprox. 30 min. pana la sosirea echipajului SMURD Terapie Intensiva Mobila care a preluat copilul si a continuat manevrele de resuscitare si de crestere a temperaturii acestuia.

In prezent, copilul este intubat, respira singur, are activitate cardiaca si este preluat de echipajul elicopterului SMURD Mures care a aterizat pe stadionul din municipiul Aiud. La extragerea din fantana, copilul era in stop cardio respirator si hipotermic. Se apreciaza ca a stat aprox 20 min. in fantana pana s-a reusit extragerea acestui, a transmis ISU Alba.

Foto / video: ISU Alba