UPDATE FOTO | INCENDIU la o magazie din Șibot. Intervin pompierii cu mai multe autospeciale

INCENDIU la o magazie din Șibot. Intervin pompierii cu mai multe autospeciale

Un incendiu a izbucnit sâmbătă după-masa la o anexă gospodărească din Șibot. Intervin pompierii cu mai multe autospeciale.

Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în localitatea Șibot.

Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifestă la o anexă gospodărească.

La misiune participă două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor, SVSU Cugir și SVSU Șibot.

UPDATE: Incendiul a fost stins.

A ars o anexă gospodărească (magazie) pe o suprafață de aproximativ 20mp. Din fericire nu s-au înregistrat victime.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI