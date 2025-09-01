Rămâi conectat

Unul dintre răniții din explozia de la Sebeș, internat cu arsuri pe 12% din corp

Unul dintre răniții din explozia de la Sebeș, internat cu arsuri pe 12% din corp, se află sub tratament intensiv și este atent monitorizat de medici

Un muncitor de 43 de ani, rănit grav în explozia urmată de incendiu de la fabrica din Sebeș, rămâne internat după ce a suferit arsuri pe 12% din suprafața corpului. Acesta a fost transportat cu elicopterul SMURD la Târgu Mureș, unde medicii îl au în permanență sub observație.

Citește și: VIDEO | Momentul EXPLOZIEI de la Kronospan Sebeș, surprins de camerele de supraveghere din interiorul fabricii

Arsurile sunt localizate pe membre și torace, iar recuperarea se anunță una de durată. Medicii spun că starea lui este stabilă, dar necesită supraveghere atentă și tratamente complexe pentru a evita complicațiile.

Bărbatul este unul dintre cei patru răniți în urma exploziei puternice care a zguduit fabrica din Sebeș. Doi dintre colegii săi au fost transportați la spitale din București și Timișoara, având răni mult mai grave, în timp ce o altă victimă a scăpat cu leziuni mai ușoare.

Incidentul a produs panică și a mobilizat zeci de pompieri, echipaje medicale și autospeciale. În timp ce autoritățile investighează cauzele exploziei, pentru muncitori și familiile lor fiecare zi aduce emoții și speranțe legate de recuperarea celor răniți.

