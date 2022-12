Unsprezecele Albei în opinia antrenorilor divizionarelor terțe! E. Codrea, Agbomoniyi, Cunțan și Kilyen – 3 nominalizări

Cu 4 reprezentante prezente pe cea de-a treia scenă fotbalistică, toate în Seria 9 din Liga 3, am avut un sezon interesant în această toamnă, în primul rând datorită multitudinii de derby-uri județene disputate (au fost 10 în cele 15 etape).

Cum iarna este în același timp un prilej de pauză și de diverse anchete, am căutat să întocmim cel mai bun unsprezece al formațiilor din Alba, plecând de la opiniile celor 4 antrenori principali. Singura condiție pusă în alcătuirea formațiilor a fost respectarea regulii jucătorilor under (3 la număr). Și la acest capitol se cuvine o precizare, Marcel Rusu a declinat răspunsul din motive de sănătate, în momentul în care i-am solicitat părerea, motiv pentru care am apelat la președintele Mihai Dăscălescu (la sugestia “principalului” unirist).

Au fost 4 jucători care au strâns câte 3 voturi, E. Codrea și Agbomoniyi (CSM Unirea Alba Iulia), respectiv Cunțan și Kilyen (CSU Alba Iulia), doi fiind juniori.

*Florin Șerban, marele perdant

Această regulă a juniorilor “under” a contat în deciziile antrenorilor principal și cu siguranță un exemplu de fotbalist care a avut de suferit din această pricină este portarul Florin Șerban (dar nu numai), de la CSU Alba Iulia, considerat cel mai bun goalkeeper din județ, care însă a intrat în “concurență” cu Roland Csapo (Metalurgistul Cugir) – preferat întrucât acoperă capitolul “juniori”, unul în suferință în Alba. Referindu-ne la jucătorii “under” au fost doar 6 propuneri, în condițiile în care fiecare conjudețeană are în lot minimum 6 jucători de profil. Și tocmai din acest motiv, al obligativității a 3 jucători under, dar și a faptului că s-au strâns mai mulți jucători cu același număr de voturi, am fost nevoiți să alcătuim două formule de echipă (alternând juniorii Csapo și Gorba, care au avut câte două voturi). În cele ce urmează vă prezentăm formulele de echipă oferite de antrenorii principali.

*Lucian Itu (Metalurgistul Cugir): Csapo – Cunțan, S. Itu, Vlădia, Vitinha – Boldea, P. Păcurar – Șaucă, Cocan, G. Goronea – Agbomoniyi (8 de la Metalurgistul, câte unul de la CSU Alba Iulia, CS Ocna Mureș și CSM Unirea Alba Iulia)

*Mihai Dăscălescu (CSM Unirea Alba Iulia): Fl. Șerban – Cunțan, Kilyen, Benkirat, E. Codrea – Sebaș, Mâlnă, C. Cristea, Indrei – Fetița, Agbomoniyi (8 de la CSM Unirea, 3 de la CSU Alba Iulia, niciunul de la Metalurgistul Cugir și CS Ocna Mureș)

*Mihai Manea (CS Universitatea Alba Iulia): Fl. Șerban – Gorba, Kilyen, E. Codrea, Bucurică – Boldea, Al. Giurgiu – Cunțan, Herci, Indrei – Agbomoniyi (5 de la CSU Alba Iulia, 3 de la CSM Unirea, 2 de la CS Ocna Mureș, unul de la Metalurgistul Cugir)

*Dan Roman (CS Ocna Mureș): Csapo – Gorba, Kilyen, E. Codrea, Bucurică – C. Cristea, Al. Giurgiu – Șaucă, P. Păcurar, Căt. Creț – Ceaca (4 de la CS Ocna Mureș, 3 de la Metalurgistul Cugir, câte doi de la CSU Alba Iulia și CSM Unirea)

Nominalizări juniori (6 jucători): E. Codrea (CSM Unirea Alba Iulia) – 3, Cunțan (CS Universitatea Alba Iulia) – 3, Gorba (CS Ocna Mureș) – două, Csapo (Metalurgistul Cugir) – două, S. Itu (Metalurgistul Cugir) – una, Sebaș (CSM Unirea Alba Iulia) – una. În total au fost propuși 26 de fotbaliști, câte 8 de la Metalurgistul Cugir și CSM Unirea Alba Iulia, respectiv câte 5 de la CSU Alba Iulia și CS Ocna Mureș.

Sufragiile au fost extrem de diverse, a contat și subiectivismul (câte 8 nominalizări din propriul efectiv în cazurile lui Lucian Itu și Mihai Dăscălescu), au existat și propuneri surpriză (gen G. Goronea – CS Ocna Mureș, dar și o absența din top a uniristului Răzvan Fetița, principalul marcator din județ) și în cele din urmă niciun jucător nu a întrunit unanimitate. Pe lângă juniorii E. Codrea și Cunțan, doar Kilyen (foto stânga, CSU Alba Iulia) și Agbomoniyi (foto dreapta, CSM Unirea) au mai strâns câte 3 voturi, acestora alăturându-se alți 10 jucători cu câte două nominalizări.

Formula ideală 1: Csapo (j) – Cunțan (j), Kilyen, E. Codrea (j), Bucurică – Boldea, Al. Giurgiu (C. Cristea) – Șaucă, P. Păcurar, Indrei – Agbomoniyi; rezerve Gorba, Fl. Șerban

Formula ideală 2: Fl. Șerban – Gorba (j), Kilyen, E. Codrea (j), Bucurică – Boldea, C. Cristea (Al. Giurgiu) – Cunțan (j), P. Păcurar, Indrei (Șaucă) – Agbomoniyi; rezervă Csapo.



Sunt câte 4 jucători de la Metalurgistul Cugir, CSM Unirea Alba Iulia și CSu Alba Iulia, respectiv doi de la CS Ocna Mureș.

În privința locurilor din linia de mijloc, sunt în discuție mai multe variante, câtă vreme în calcule au intrat fotbaliști ce pot evolua pe mai multe posturi, mai ales în zona centrală, și au strâns același număr de voturi, cum ar fi de exemplu Boldea, P. Păcurar, C. Cristea sau Al. Giurgiu, putându-se jongla în diverse moduri (respectiv titularizarea oricărora). Am încercat, pe cât posibil în acest exercițiu de imagine să respectăm posturile în care au evoluat de regulă respectivii jucători. Probleme au apărut în defensivă, cu puține nominalizări, motiv pentru care uniristul E. Codrea (junior) a apărut în zona centrală (deși a evoluat în majoritatea cazurilor apărător lateral), situație în care în flancul stâng a intrat Bucurică.