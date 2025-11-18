Universitatea „1 Decembrie 1918” și CSU Alba Iulia, implicate în organizarea Campionatelor Mondiale de Powerlifting de la Cluj-Napoca
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia și CSU Alba Iulia, implicate în organizarea Campionatelor Mondiale de Powerlifting de la Cluj-Napoca
Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia și Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia, reprezentate și implicate în organizarea Campionatului Mondial de Powerlifting IPF 2025, competiție transmisă de curând pe Eurosport, cunoscutul post TV.
Importanta competiție internațională de powerlifting, ce s-a desfășurat la Cluj-Napoca, în perioada 10-16 noiembrie 2025 a avut parte de o organizare impecabilă, iar printre partenerii evenimentului s-au numărat și Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și Clubul Sportiv Universitar din orașul reședință al județului Alba. Implicarea activă a instituției albaiuliene de învățământ superior a fost răsplătită printr-o importantă promovare, competiția fiind cuprinsă în foarte multe transmisii în direct, dar și înregistrate ale postului de sport internațional, arhicunoscut, Eurosport. Astfel, imaginea unversității și a clubului sportiv a fost promovată, fiind foarte vizibilă, atât prin implicarea în organizarea evenimentului, dar și prin materiale promoționale și prin sportivii participanți la competiția sportivă.
În acest an, la World Open Equipped Championships, cea mai prestigioasă competiție mondială de powerlifting au participat sportivi de elită din peste 50 de țări. Clubul Sportiv Universitar, aflat în subordinea Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a avut în cadrul evenimentului, pe lângă antrenorul Ovidiu Pănăzan, care îndeplinește și funcția de președinte al Federație Române de Powerlifting, alți șase reprezentanți, patru participanți la probele de concurs. Este vorba despre Dan Hideg, care a obținut un loc 6 la categoria 93 de kilograme, Andreea Vasilescu, locul 4 la categoria 57 de kilograme, Raluca Ioniță, locul 10 la categoria 63 de kilograme și Paul Bejenariu, locul 5 la categoria 105 kilograme. În plus, pe partea de organizare și suport în competiție, la Cluj-Napoca au fost prezenți și alți doi reprezentanți ai CSU, Sorin Cazacu și George Arion.
Evenimentul sportiv de la Cluj-Napoca a fost astfel unul extrem de important pentru Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia și Universitatea ”1 Decembrie 1918”, în subordinea căreia se află, prin faptul că imaginea acestora a fost promovată la nivel mondial prin intermediul unul sport în continuă dezvoltare și creștere, powerliftingul, ale cărei competiții fac parte deja din grila de programe a celui mai cunoscut post TV de sport, Eurosport.
De menționat faptul că instituția de învățământ superior albaiuliană, alături de clubul sportiv, a fost unul din partenerii cei mai importanți ai Federației Române de Powerlifting și în organizarea în luna septembrie a Campionatului Național de Powerlifting Echipat și Clasic, seniori și juniori. Competiția a avut loc pentru cel de-al doilea an consecutiv în Alba Iulia, în Sala Polivalentă a Universității ”1 Decembrie 1818
