Economistul Radu Georgescu: Dacă PIB-ul ajustat din trimestrul I 2026 va scădea, înseamnă că actualul Guvern este de 3 trimestre și toate sunt în scădere economică

Economistul Radu Georgescu susține că publicarea PIB-ului României pentru trimestrul I din 2026 ar putea influența direct viitorul actualei formule de guvernare.

El afirmă că o eventuală scădere a PIB-ului ajustat față de ultimul trimestru din 2025 ar putea alimenta discuțiile despre o posibilă recesiune.

Textul integral scris de economistul Radu Georgescu este următorul:

Eu am zero interes pentru politică. Nu simpatizez niciun partid. Nu mă uit la nicio emisiune politică. Dar probabil pot să estimez evoluția politică mai bine decât majoritatea analiștilor politici de la TV și de pe rețelele sociale.

Să începem. Miercuri, 13 mai, la ora 9:00, vom afla dacă economia se prăbușește.

De asemenea, vom afla care va fi noul Guvern. La acea oră se va publica PIB-ul României pe trimestrul I 2026. Deși toată lumea din România vorbește sau a auzit de PIB, nu cred că sunt 10 persoane în România care să înțeleagă cu adevărat ce înseamnă PIB-ul. Sunt aproximativ 10 noțiuni diferite despre PIB. Îți explic mai jos:

PIB nominal: valoarea generată de economie într-o anumită perioadă (an, trimestru).

PIB real: PIB-ul nominal este ajustat cu inflația, deoarece o parte a PIB-ului nominal este crescută de inflație.

PIB serie brută: este PIB-ul real, dar publicat pe fiecare trimestru.

PIB serie ajustată: INS face ajustări în funcție de sezonalitate: număr de zile lucrătoare, sărbători etc.

Convenția economică este că recesiunea sau creșterea economică se calculează în funcție de PIB-ul ajustat al trimestrelor consecutive. Pentru economie, cel mai bun trimestru este trimestrul IV din an. În acest trimestru avem: Black Friday, Moș Nicolae, Crăciunul, Revelionul. Cel mai slab trimestru este trimestrul I din ani. Oamenii cumpără mai puțin după dezmățul financiar din noiembrie și decembrie. Deci, evident, PIB-ul nominal din trimestrul I este mai mic decât cel din trimestrul IV.

Aici apare magia statisticii și a INS-ului. În fiecare trimestru, INS ajustează PIB-ul după sezonalitate. Pe românește, INS-ul spune ce PIB vrea. După cum am explicat de mai multe ori, toate datele la INS sunt trimise de companii în documente Word. Adică într-un format care nu are nicio legătură cu statistica și care nu permite verificarea datelor consolidate. Acum sunt două situații total diferite pentru România.

Cazul 1

Dacă PIB-ul ajustat din trimestrul I 2026 va scădea față de PIB-ul ajustat din trimestrul IV 2025, înseamnă că actualul Guvern este de 3 trimestre și toate trimestrele sunt în scădere economică. Actuala formulă de Guvern va avea zero șanse să mai continue. Ar însemna că nici măcar instituțiile de sub Guvern (INS) nu mai vor această formulă. Evident că toate emisiunile vor avea Breaking News cu prăbușirea economiei.

Cazul 2

Dacă, din contră, PIB-ul ajustat din trimestrul I 2026 va crește față de PIB-ul ajustat din trimestrul IV 2025, actualul Guvern primește o bilă albă de la INS. Ar însemna că instituțiile de sub Guvern (INS etc.) mai vor această formulă. Evident că, la emisiuni, în funcție de apartenență, se va schimba și Breaking News-ul.

Concluzii

Poți să te uiți la datele economice și vei ști care vor fi știrile politice din viitor.

