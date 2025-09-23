FOTO | Silviu Popșa, de la CS Universitatea Alba Iulia, a devenit campion european la concursul „Împins din culcat”, desfășurat în Malta
Silviu Popaș, legitimat la CS Universitatea Alba Iulia, a reușit să câștige medalia de aur și titlul de Campion European M1 la categoria super heavyweight.
Sportivul a reușit această performanță după ce a împins 232,5 kilograme, având o greutate corporală de 140 kilograme. Adversarul său a reușit doar 230 de kilograme, cu o greutate corporală de 192 kilograme, diferența fiind așadar de doar 2,5 kg.
„România deschide acest campionat cu o medalie de aur și titlul de Campion European M1 la categoria superheavyweight, greii greilor Europei, cu Silviu Popșa legitimat la Universitatea din Alba Iulia!
A fost o luptă pe muchie de cuțit, Silviu având 140 kg greutate corporală și a împins 232,5 kg, ulterior o încercare la 240 kg care a fost validată și ulterior a fost anulată din cauza unei greșeli tehnice! Adversarul lui direct, un sportiv din Franța, a avut 192 kg greutate corporală și a împins 230 kg (a avut și o încercare la 240 kg invalidă), deci diferența dintre cei doi a fost de doar 2,5 kg! Aici și acum s-a văzut tăria de caracter, anii de muncă, seriozitatea, disciplina și ce înseamnă munca în echipă! Azi am trăit niște emoții până la maxim, lupta a fost până la ultima încercare, a meritat fiecare minut din această confruntare dintre titani!
Vreau să mulțumesc în mod deosebit d-lui Președinte FRPowerlifting, Panazan Ovidiu, antrenorul federal, care a fost lângă noi până la ultima încercare!”, a scris Cazacu Sorin, Vicepreședinte Federația Română de Powerlifting pe o rețea de socializare.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Parcul Primăriei Sebeș va fi reabilitat: fântâna arteziană și spațiile verzi, printre principalele intervenții. Când se încheie lucrările
Parcul Primăriei Sebeș a intrat într-un amplu proces de modernizare și reabilitare. Proiectul prevede revitalizarea spațiilor verzi, reprofilarea aleilor, montarea de mobilier urban și refuncționalizarea fântânii arteziene. Lucrările au început pe 16 septembrie și au un termen de execuție estimat la aproximativ patru luni. Printre principalele intervenții se numără refacerea sistemului de alei, revitalizarea spațiului […]
Realizarea Drumului TransRegio Blaj – Teiuș – A10: Noi demersuri administrative preliminare, la aprobare în Consiliul Județean Alba
Realizarea Drumului TransRegio Blaj – Teiuș – A10: Noi demersuri administrative preliminare, la aprobare în Consiliul Județean Se fac noi demersuri administrative preliminare în vederea realizării Drumului TransRegio Blaj – Teiuș – A10. În vederea implementării proiectului: „Modernizare DN 14 B + Poduri (peste CF M200-Teiuș și CF M300 Crăciunel) (+creșterea siguranței)” a fost încheiat […]
23 septembrie 2025 | AVARIE MAJORĂ pe Drumul Vechi al Pianului: Furnizarea apei întreruptă temporar pe tronsonul Sebeș-Pianu
AVARIE MAJORĂ pe Drumul Vechi al Pianului: Furnizarea apei întreruptă temporar pe tronsonul Sebeș-Pianu SC APA CTTA SA – Sucursala Alba Iulia a anunțat, marți, 23 septembrie 2025, în jurul orei 13.30, consumatorii că, din cauza unei avarii la rețeaua de distribuție de pe Drumul Vechi al Pianului, se întrerupe furnizarea apei potabile pe tronsonul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Mesajul transmis de Nicușor Dan după întâlnirea cu liderii coaliției de guvernare: ,,Românii au făcut numeroase sacrificii în ultimii ani”
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj după întâlnirea cu liderii coaliției de guvernare care a avut loc astăzi,...
Șoferii începători nu vor mai putea să conducă mașini puternice. Tragedia provocată de Vlad Pascu la 2 Mai schimbă legea
Șoferii începători nu vor mai putea să conducă mașini puternice. Tragedia provocată de Vlad Pascu la 2 Mai schimbă legea...
Știrea Zilei
FOTO | Apel URGENT pentru mai mulți pui de pisică abandonați pe o stradă din Alba Iulia: Sunt bolnavi de panleucopenie și fără tratament riscă să moară
Apel URGENT pentru mai mulți pui de pisică abandonați pe o stradă din Alba Iulia: Sunt bolnavi de panleucopenie și...
Tarifele practicate de RER Vest din Oradea, operatorul gropii de gunoi de la Galda de Jos, vor fi din nou majorate
Tarifele practicate de RER Vest la groapa de gunoi de la Galda de Jos vor fi din nou majorate Pe...
Curier Județean
FOTO | Silviu Popșa, de la CS Universitatea Alba Iulia, a devenit campion european la concursul „Împins din culcat”, desfășurat în Malta
Silviu Popaș, legitimat la CS Universitatea Alba Iulia, a reușit să câștige medalia de aur și titlul de Campion European...
FOTO | Parcul Primăriei Sebeș va fi reabilitat: fântâna arteziană și spațiile verzi, printre principalele intervenții. Când se încheie lucrările
Parcul Primăriei Sebeș a intrat într-un amplu proces de modernizare și reabilitare. Proiectul prevede revitalizarea spațiilor verzi, reprofilarea aleilor, montarea...
Politică Administrație
Municipiul Sebeș a depus un proiect de modernizare a Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice, cu finanțare europeană nerambursabilă în valoare de 1.298.960,44 lei
Municipiul Sebeș a depus un proiect de modernizare a Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice, cu finanțare europeană nerambursabilă în...
Sondaj CURS: Călin Georgescu și George Simion, politicienii cu cea mai mare încredere în rândul românilor. 70% dintre români consideră că în România lucrurile merg într-o direcţie greşită
Sondaj CURS: Călin Georgescu și George Simion, politicienii cu cea mai mare încredere în rândul românilor. 70% dintre români consideră...
Opinii Comentarii
23 septembrie: Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, prorocit că va fi mare înaintea Domnului, întrecându-i pe toţii sfinţii cu mărimea darului lui Dumnezeu
23 septembrie: Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, prorocit că va fi mare înaintea Domnului, întrecându-i pe toţii sfinţii cu mărimea darului...
23 septembrie| Ziua Mondială a Curățeniei: Un mediu curat este un mediu sanatos
23 septembrie| Ziua Mondială a Curățeniei: Un mediu curat este un mediu sanatos La data de 23 septembrie 1993, Organizația...