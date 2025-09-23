FOTO | Silviu Popșa, de la CS Universitatea Alba Iulia, a devenit campion european la concursul „Împins din culcat”, desfășurat în Malta

Silviu Popaș, legitimat la CS Universitatea Alba Iulia, a reușit să câștige medalia de aur și titlul de Campion European M1 la categoria super heavyweight.

Sportivul a reușit această performanță după ce a împins 232,5 kilograme, având o greutate corporală de 140 kilograme. Adversarul său a reușit doar 230 de kilograme, cu o greutate corporală de 192 kilograme, diferența fiind așadar de doar 2,5 kg.

„România deschide acest campionat cu o medalie de aur și titlul de Campion European M1 la categoria superheavyweight, greii greilor Europei, cu Silviu Popșa legitimat la Universitatea din Alba Iulia!

A fost o luptă pe muchie de cuțit, Silviu având 140 kg greutate corporală și a împins 232,5 kg, ulterior o încercare la 240 kg care a fost validată și ulterior a fost anulată din cauza unei greșeli tehnice! Adversarul lui direct, un sportiv din Franța, a avut 192 kg greutate corporală și a împins 230 kg (a avut și o încercare la 240 kg invalidă), deci diferența dintre cei doi a fost de doar 2,5 kg! Aici și acum s-a văzut tăria de caracter, anii de muncă, seriozitatea, disciplina și ce înseamnă munca în echipă! Azi am trăit niște emoții până la maxim, lupta a fost până la ultima încercare, a meritat fiecare minut din această confruntare dintre titani!

Vreau să mulțumesc în mod deosebit d-lui Președinte FRPowerlifting, Panazan Ovidiu, antrenorul federal, care a fost lângă noi până la ultima încercare!”, a scris Cazacu Sorin, Vicepreședinte Federația Română de Powerlifting pe o rețea de socializare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI