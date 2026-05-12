FOTO | Palatul Copiilor Alba, certificat oficial ca „Școală a Încrederii”: „Parcurs de 4 ani de dedicare și transformare”

Palatul Copiilor Alba, certificat oficial ca „Școală a Încrederii”: „Parcurs de 4 ani de dedicare și transformare”

Palatul Copiilor Alba a fost certificat oficial ca „Școală a Încrederii”, au anunțat, marți, 13 mai 2026, reprezentanții instituției.

„Suntem mândri să anunțăm că, după un parcurs de 4 ani de dedicare și transformare, Palatul Copiilor a fost certificat oficial ca „Școală a Încrederii”!

Această recunoaștere vine ca o confirmare a efortului nostru continuu de a construi un mediu educațional sigur, cald și bazat pe relații autentice. În toată această perioadă, profesorii noștri au participat la formări intense și au implementat metode moderne care susțin dezvoltarea emoțională, socială și educațională a elevilor.

Ce am adus nou în viața elevilor noștri:

*Practica cercului – pentru ascultare activă și conectare în grup.

*Conturile bancare emoționale – pentru construirea încrederii prin interacțiuni pozitive.

*Jurnalele încrederii – pentru reflecție și conștientizare personală.

*Rolurile de leadership – pentru a le oferi elevilor voce, implicare și responsabilitate.

Acestor practici li se adaugă integrarea celor 7 deprinderi ale persoanelor eficace (Stephen R. Covey). Toate aceste elemente contribuie la un climat în care elevii se simt ascultați și valorizați, dezvoltându-și autonomia și spiritul de colaborare.

Programul „Școala Încrederii” ne confirmă viziunea: o comunitate unită prin respect și încredere.

Împreună construim o școală mai bună, zi de zi!”, au transmis reprezentanții Palatului Copiilor Alba într-un mesaj postat în mediul online.

