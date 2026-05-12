Curier Județean

FOTO | Palatul Copiilor Alba, certificat oficial ca „Școală a Încrederii”: „Parcurs de 4 ani de dedicare și transformare”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 26 de minute

în

De

Palatul Copiilor Alba, certificat oficial ca „Școală a Încrederii”: „Parcurs de 4 ani de dedicare și transformare”

Palatul Copiilor Alba a fost certificat oficial ca „Școală a Încrederii”, au anunțat, marți, 13 mai 2026, reprezentanții instituției. 

„Suntem mândri să anunțăm că, după un parcurs de 4 ani de dedicare și transformare, Palatul Copiilor a fost certificat oficial ca „Școală a Încrederii”!

Această recunoaștere vine ca o confirmare a efortului nostru continuu de a construi un mediu educațional sigur, cald și bazat pe relații autentice. În toată această perioadă, profesorii noștri au participat la formări intense și au implementat metode moderne care susțin dezvoltarea emoțională, socială și educațională a elevilor.

Ce am adus nou în viața elevilor noștri:

*Practica cercului – pentru ascultare activă și conectare în grup.

*Conturile bancare emoționale – pentru construirea încrederii prin interacțiuni pozitive.

*Jurnalele încrederii – pentru reflecție și conștientizare personală.

*Rolurile de leadership – pentru a le oferi elevilor voce, implicare și responsabilitate.

Acestor practici li se adaugă integrarea celor 7 deprinderi ale persoanelor eficace (Stephen R. Covey). Toate aceste elemente contribuie la un climat în care elevii se simt ascultați și valorizați, dezvoltându-și autonomia și spiritul de colaborare.

Programul „Școala Încrederii” ne confirmă viziunea: o comunitate unită prin respect și încredere.

Împreună construim o școală mai bună, zi de zi!”, au transmis reprezentanții Palatului Copiilor Alba într-un mesaj postat în mediul online.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

PERFORMANȚE remarcabile ale elevilor Colegiului Național „David Prodan” Cugir la olimpiadele școlare 2025–2026: Ce rezultate deosebite au obținut

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 minute

în

12 mai 2026

De

PERFORMANȚE remarcabile ale elevilor Colegiului Național „David Prodan” Cugir la olimpiadele școlare 2025–2026: Ce rezultate deosebite au obținut Colegiul Național „David Prodan” din Cugir confirmă și în acest an școla rstatutul său de instituție de prestigiu, remarcându-se prin rezultatele obținute de elevi la olimpiadele școlare județene și naționale. Zeci de premii, mențiuni și calificări la […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Ana Neagu, elevă a Liceului de Arte din Alba Iulia, PREMIUL I, cu un punctaj extraordinar, la un concurs interjudețean de interpretare vocal-instrumental

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

12 mai 2026

De

Ana Neagu, elevă a Liceului de Arte din Alba Iulia, PREMIUL I, cu un punctaj extraordinar, la un concurs interjudețean de interpretare vocal-instrumental Rezultat de excepție al unei eleve a Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia. Ana Neagu (clasa a II-a, pian), îndrumată de profesoara Vera Zelenscaia, a obținut Premiul I, cu 99 de […]

Citește mai mult

Curier Județean

14 mai 2026 | „Maratonul pentru Educație Antreprenorială” 2026, la Alba Iulia: 13 echipe de liceeni își prezintă planurile de afaceri în semifinala județeană din Alba

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

12 mai 2026

De

„Maratonul pentru Educație Antreprenorială” 2026, la Alba Iulia: 13 echipe de liceeni își prezintă planurile de afaceri în semifinala județeană din Alba Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) – Sucursala Alba organizează joi, 14 mai 2026, de la ora 10:00, la Sala de Evenimente Primăria Alba Iulia, semifinala județeană a competiției de planuri de afaceri […]

Citește mai mult