Un tânăr moț, Luca Leterna, MENȚIUNE la faza națională a Olimpiadei de Religie – Cultul Ortodox 2026
Performanță deosebită a unui elev al Școlii Gimnaziale „Nicodim Ganea” Bistra.
Luca Leterna, elev în clasa a VIII-a la școala amintită din Munții Apuseni, a obținut Mențiune la faza națională a Olimpiadei de Religie – Cultul Ortodox (clasele V-VIII) 2026, desfășurată la Brăila în perioada 22-26 aprilie 2026.
Luca Leterna s-a clasat pe locul al 6-lea.
„Rezultatul obținut atestă un nivel înalt de pregătire, rigoare intelectuală și preocupare constantă pentru aprofundarea valorilor spirituale și culturale specifice acestui domeniu. Această performanță reprezintă o confirmare a efortului susținut și a seriozității manifestate în parcursul educațional.
Felicitări, Luca!”, au transmis reprezentanții Școlii Gimnaziale „Nicodim Ganea” Bistra.
foto – imagine reprezentativă (arhivă)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
