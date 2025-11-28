Un tânăr din Alba Iulia a furat peste 3000 de lei dintr-o spălatorie auto. Polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore

Un tânăr din Alba Iulia a ajuns în atenția polițiștilor după ce ar fi dat spargerea la o spălătorie auto, de unde ar fi furat câteva mii de lei. Polițiștii l-au identificat rapid, iar banii au fost recuperați și returnați păgubitului.

Potrivit IPJ Alba, la data de 27 noiembrie 2025, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr de 19 ani, din Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în noaptea de 25/26 noiembrie 2025, tânărul ar fi forțat încuietoarele unor aparate de tip self service ale unei spălătorii auto și ar fi sustras, din interiorul acestora, suma de 3.652 de lei.

Asupra tânărului a fost identificată suma de bani, care a fost predată persoanei vătămate.

