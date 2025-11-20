Un tânăr de 25 de ani din Cetatea de Baltă, reținut de polițiști, va sta după gratii 2 ani și 10 luni. Pentru ce infracțiune a fost condamnat

Un tânăr de 25 de ani din Cetatea de Baltă, reținut de polițiști, va sta după gratii 2 ani și 10 luni

Un tânăr de 25 de ani din Cetatea de Baltă a fost reținut de polițiști, fiind urmărit printr-un mandat de executare a pedepsei de 2 ani și 10 luni de închisoare, emis de Judecătoria Mediaș pentru conducere fără permis. Acesta a fost dus la Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud pentru a-și ispăși pedeapsa.

Potrivit IPJ Alba, la data de 19 noiembrie 2025, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au depistat și reținut un bărbat de 25 de ani, din localitatea Cetatea de Baltă, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 19 noiembrie 2025, de către Judecătoria Mediaș.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 2 ani și 10 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

