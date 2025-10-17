Un tânăr de 22 de ani, din Ighiu, a sustras 850 de lei dintr-o mașină din localitate. Polițiștii îl cercetează pentru furt

Un tânăr de 22 de ani, din Ighiu, a sustras joi, 16 octombrie 2025, 850 de lei dintr-o mașină din localitate. Polițiștii îl cercetează pentru furt.

Potrivit IPJ Alba, la data de 16 octombrie 2025, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au identificat un tânăr de 22 de ani, din localitatea Ighiu, bănuit de săvârșirea infracțiunii de furt.

Din cercetări a reieșit că, în cursul zilei de 19 septembrie 2025, tânărul ar fi pătruns, fără drept, în interiorul unui autoturism parcat pe raza localității Ighiu și ar fi sustras suma de 850 de lei.

Prejudiciul a fost recuperat în totalitate și predat părții vătămate.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

