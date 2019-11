Un STARTUP dezvoltat de un grup de tineri din Alba, a ajuns în Financial Times, ediția din Marea Britanie

Startup-ul Beez, dezvoltată de un grup de tineri din Alba, a ajuns în Financial Times, ediția din Marea Britanie. Primul și singurul startup din Alba Iulia, înființat și dezvoltat exclusiv de tineri români pasionați de IT, a ajuns la rezultate spectaculoase.

„Beez are sediul în Alba Iulia, un oraș de 63.000, și are birouri în Cluj și Londra. Are parteneriate cu peste 450 de magazine din România și peste 2.000 în Marea Britanie, cu planuri de extindere în SUA. De la lansarea sa în septembrie 2018, Beez a atras 110.000 de utilizatori în România. Tamaș spune că se așteaptă să obțină venituri de un milion de euro până la sfârșitul anului. Beez își propune să fie unicorn în termen de cinci ani”, scrie ziarul britanic.

Beez este un startup românesc care adresează unei probleme globale, cea a greutăţii de a economisi în vederea obţinerii independenţei financiare. Tinerii din Alba Iulia au identificat această problemă şi au propus o soluţie ingenioasă pentru a sprijini obiceiurile financiare sănătoase, respectiv aceea de a economisi din cheltuielile pe care le face orice om zilnic. Compania a ajuns la un număr de 480 de magazine partenere, care oferă reduceri între 2% – 15% dacă cumpărăturile se fac prin intermediul aplicației Beez.

Tinerii s-au extins în Marea Britanie cu ajutorul unei finanțări de 250.000 de euro oferită de investitori din Rămânia. Acolo, piața este mult mai dezvoltată. În Romania, 80 la sută dintre tranzacțiile cu cardurile sunt pentru extragerea banilor, iar coșul mediu de cumpărături este de 200 de lei. În Marea Britanie coșul mediu depășește 700 de lire, iar rata cumpărăturilor online este de 40 lire.

În esență, prin instalarea aplicației, clienții au la dispoziție trei variante: extragerea banilor economisiți la limita minimă de 50 de lei, utilizarea sumelor pentru achiziția de telefoane Iphone și Samsung la prețuri de cinci ori mai mici decât cel al pieței (sweet deal-uri) și folosirea banilor pentru achziționarea de produse care pot fi plătite în termn de 60 de zile, fără rată și fără dobândă.