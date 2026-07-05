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FOTO | Incendiu la Petrești: O claie de fân a luat foc pe strada Energiei. Intervin pompierii din Sebeș

Bogdan Ilea

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Incendiu la Petrești: O claie de fân a luat foc pe strada Energiei. Intervin pompierii din Sebeș

Pompierii din Sebeș intervin pentru a stinge un incendiu izbucnit în Petrești, pe strada Energiei, duminică, 6 iulie 2026.

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Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în Petrești, strada Energiei.

Este vorba despre un incendiu izbucnit la o claie de fân.

Forte alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și SVSU Sebeș.

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