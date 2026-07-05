FOTO | Incendiu la Petrești: O claie de fân a luat foc pe strada Energiei. Intervin pompierii din Sebeș
Incendiu la Petrești: O claie de fân a luat foc pe strada Energiei. Intervin pompierii din Sebeș
Pompierii din Sebeș intervin pentru a stinge un incendiu izbucnit în Petrești, pe strada Energiei, duminică, 6 iulie 2026.
Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în Petrești, strada Energiei.
Este vorba despre un incendiu izbucnit la o claie de fân.
Forte alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și SVSU Sebeș.
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