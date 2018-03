Un sfert din populația României trăiește în orașe cu proiecte Smart City. Alba Iulia domină clasamentul ca număr de soluţii implementate

Potrivit Vegacomp Consulting, peste un sfert dintre români locuiesc într-un oraș care are în plan, în derulare sau deja finalizat cel puțin un proiect Smart City. 38 de orașe mari, medii și mici din țară au, în faza de plan, în derulare sau deja finalizate, peste 200 de proiecte tip Smart City.

“Suntem prezenţi în piaţa soluţiilor şi serviciilor Smart City şi am simţit, ca parte activă a acestui ecosistem, nevoia unui studiu complex şi a unei raportări actualizate în ceea ce priveşte evoluţia şi adopţia Smart City la nivelul României. Am centralizat şi identificat atât soluţii cu un mare nivel de replicabilitate, cât şi proiecte personalizate unor nevoi unice. Pe lista noastră am reunit nu doar Alba Iulia şi Oradea, adevărate motoare ale industriei, alături de Bucureşti, ci şi oraşe mici, cu proiecte ambiţioase, precum Balş, Mizil, Seini sauTârnăveni”, declară Cornel Bărbuţ, CEO al Vegacomp Consulting.

Alba Iulia domină clasamentul ca număr de soluţii implementate, iar oraşe mici precum Balş, Mizil, Seini sau Târnăveni se remarcă prin proiecte personalizate

Lista oraşelor înscrise în cursa Smart City este într-o continuă evoluţie şi include, în prezent, municipalităţi precum Alba Iulia, Arad, Bacău, Balş, Botoşani, Braşov, Bucureşti, Bumbeşti-Jiu, Călăraşi, Cernavodă, Comăneşti, Constanţa, Cluj-Napoca, Deva, Fălticeni, Galaţi, Giurgiu, GuraHumorului, Iaşi, Mangalia, Mioveni, Mizil, Moineşti, Oradea, Piatra Neamţ, Reşiţa, Seini, Sibiu, Slatina, Suceava, Târgovişte, TârguJiu, TârguMureş, TârguNeamţ, Târnăveni, Timişoara, TîrguBujorşiTulcea.

“Oraşele din listă însumează, conform ultimului recensământ, o populaţie de 5.631.788, iar faptul că peste un sfert din populaţia României trăieşte într-un oraş ce deja păşeşte în epoca Smart City ne bucură. Pe de altă parte, vedem şi potenţialul uriaş al acestor soluţii, dacă luăm în calcul atât populaţia totală, cât şi populaţia urbană rămasă neacoperită, ori locuitorii din oraşele cu proiecte Smart City ce încă nu se află în raza imediată a acestorbeneficii”, spuneBărbuţ.

Proiectele Smart City identificate au fost segmentate în şase categorii – Smart Economy, Smart Mobility, Smart Environment, Smart People, Smart Living şi Smart Governance, clasificate în concordanţă cu raportările recente ale UniuniiEuropene.

Printre oraşele care îmbrăţişează soluţiile Smart City atât într-un mod inovator, cât şi acoperitor la nivelul locuitorilor, putem menţiona: Seini, singurul oraş independent energetic din România, Târgu Neamţ, care a amplasat pe întreaga sa suprafaţă iluminatul public cu LED, dar şi GuraHumorului, cu acoperire integrală cu servicii publice WiFi.

Sursa: capital.ro