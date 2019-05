Un PSD-ist din Alba ”a ales să părăseasca partidul și țara”: Sper ca Dumnezeu să fie cu noi și să scăpăm de acești indivizi cu idei comuniste

Economistul Dragomir Morcan a fost directorul Spitalul Orășenesc Câmpeni și membru al Partidul Social Democrat. A fost, pentru că începând de joi, 9 mai, Dragomir Borcan a ales să părăsească nu numai PSD-ul, dar și țara. Pe pagina sa de Facebook, Dragomir Morcan a postat, astăzi, următoarele cuvinte:



”Începând de astăzi, 09-05-2019, am ales să părăsesc Partidul Social Democrat!

Motivul pentru care am părăsit acest partid este: modul în care dictatorul Dragnea de Cîmpeni împreună cu Veorica, mâna lui dreaptă, fac legea în Cîmpeni și organizează concursuri cu vechime după interesele și bunul lor plac.

Eu nu vreau să fiu părtaș la distrugerea orașului Cîmpeni, sper că și cetățenii orașului își vor da seama că acest dictator nu a făcut nimic în cele patru mandate.

Am ales mai bine sa părăsesc țara până la terminarea mandatului, iar în 2020 sper ca Dumnezeu să fie cu noi și să scăpăm de acești indivizi cu idei comuniste. Londra 09-05-2019”.

Sursa foto: Facebook/Morcan Dragomir