Un proiect românesc de cercetare în domeniul neuroștiinței a câștigat o finanțare europeană. Despre ce sumă este vorba și ce implică proiectul

Un start-up fondat la Cluj, este beneficiarul unui grant de 150.000 de euro, acordat de Comisia Europeană. Acesta activează în domeniul neuroștiinței, iar proiectul este condus de un cercetător canadian. Este singurul proiect care implică o entitate românească în lista celor 76 de proiecte câștigătoare ale granturilor europene, finanțate cu o sumă totală de 11,4 milioane de euro.

Neurodynamics Srl, un start-up fondat la Cluj de cercetătorii Raul Mureșan și Vlad Moca, este beneficiarul unui grant de 150.000 de euro acordat de Comisia Europeană pentru un proiect de cercetare în domeniul neuroștiinței, potrivit G4Media.

Proiectul câștigător se numește ”Large-scale platform for motion detection and fluorescence imaging in zebrafish models of neurological disorders” și este condus de cercetătorul canadian Kabashi Edor.

Compania Neurodynamics funcționează în parteneriat strâns cu The Transylvanian Institute of Neuroscience (TINS), un institut de cercetare privat, non-profit, fondat de cercetători din domeniul neuroștiințelor. Misiunea principală a institutului este de a avansa cercetarea în neuroștiințe prin studierea dinamicii circuitelor neuronale în creierul sănătos și cel bolnav. TINS se focalizează de asemenea pe cercetare în științe cognitive și în inteligență artificială de inspirație biologică.

Cuvântul neuroștiințe este relativ nou, prima societate de neuroștiințe fiind înființată abia în 1970. Ca domeniu, neuroștiințele se ocupă cu structura, funcția, neuroevoluționismul, dezvoltarea neuronală, genetică, biochimia, fiziologia, farmacologia, informatica, neuroștiințele computaționale și patologia sistemului nervos. În mod tradițional a fost văzută ca o ramură a biologiei. Cu toate acestea, recentele contribuții precum și interesul arătat de mai multe discipline, cum ar fi psihologia cognitivă, informatică, statistică, fizică și medicină, au dus la o abordare interdisciplinară a domeniului.

Neuroștiințele includ acum orice investigare sistematică, științifică, experimentală și teoretică a sistemului nervos central și/sau periferic al oricărui organism biologic. Metodologiile empirice folosite de cercetătorii în domeniu s-au extins enorm, de la analiza biochimică și genetică a dinamicii neuronului și a constituenților moleculari până la reprezentări grafice ale creierului pentru diferite activități.

