FOTO| Un pilot de origine română căzut la datorie în Ucraina a fost decorat post-mortem de președintele Zelensky

Volodimir Zelensky, către NATO: „Toți cei care mor vor muri și din cauza voastră”

Volodimir Zelensky a cerut NATO să implementeze o zonă de excludere a spațiului aerian din Ucraina, fapt pe care Alianța nu-l va face, precum a explicat, vineri, Jens Stoltenberg.

”NATO a decis în mod deliberat să nu acopere cerul de deasupra Ucrainei” a afirmat Volodimir Zelensky, într-un discurs plin de emoție, în care a transmis: ”Începând de astăzi, toți cei care mor vor muri și din cauza voastră, din cauza slăbiciunii voastre, din cauza lipsei voastre de unitate”. Volodimir Zelensky este de părere că lipsa excluderii zborului în spațiul aerian ucrainean ”dă undă verde pentru bombardarea orașelor și satelor ucrainene”.

El se aștepta ca NATO să declare spațiul aerian de deasupra Ucrainei ”no fly zone”, respectiv să închidă spațiul aerian ucrainean. Solicitarea lui Zelensky a venit după atacul asupra centralei nucleare din Zaporozhye. Dar NATO nu a luat această decizie vineri, iar secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, a explicat de ce, în conferința de presă.

”Singurul mod prin care am putea implementa un mod de excludere aeriană ar fi să trimitem avioane NATO în spațiul aerian al Ucrainei și apoi să impunem acea zonă de excludere aeriană prin doborârea avioanelor rusești. Evaluarea noastră este că înțelegem disperarea, dar credem că, dacă am face asta, am putea ajunge la un război cu mai multe țări în Europa, ceea ce ar cauza și mai mult suferință umană.” explica Jens Stoltenberg, vineri, precizând că ”Nu implicăm forțele NATO direct în conflictul din Ucraina, nici la sol, nici în aer”.

Misiunea NATO

”Aliații din America de Nord și Europa au trimis mii de noi soldați în flancul estic al Alianței. Trimitem forța de răspuns a NATO pentru prima dată. Avem deja 130 de avioane în stare de alertă ridicată și peste 200 de nave din Marea Nordului până în Marea Mediterană. Vom continua să facem tot ce este nevoie pentru a apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO. NATO este o alianță defensivă. Misiunea de bază este să menținem în siguranță cele 30 de națiuni. Nu suntem parte a acestui conflict, avem responsabilitatea să ne asigurăm că nu va escalada și nu se va extinde și dincolo de Ucraina, pentru că ar fi și mai devastator și mult mai periculos, ar produce și mai multă suferință umană. NATO nu caută un război cu Rusia. Ambițiile Kremlinului sunt să recreeze o sferă de influență și să interzică altor țări dreptul de a-și alege propria cale.” mai afirma liderul NATO.