Un oraș din România a INTERZIS fumatul în stațiile de transport în comun, parcuri și baze sportive: Ce riscă persoanele care nu respectă interdicția

Un oraș din România a INTERZIS fumatul în stațiile de transport în comun, parcuri și baze sportive

În municipiul Cluj-Napoca a intrat în vigoare o interdicție extinsă cu privire la fumat în locuri publice.

Concret, autoritățile locale au interzis fumatul în stațiile de transport în comun, parcurile și bazele sportive din oraș.

Un proiect de hotărâre privind interzicerea fumatului și a altor mijloace alternative de fumat în stațiile de transport public, respectiv în parcurile și bazele sportive publice din Cluj-Napoca a fost adoptat în primăvara anului 2025.

Cei care nu vor respecta reglementările cu privire la fumatul în locuri publice vor fi primi amenzi între 100 la 500 lei.

„Acest proiect este despre respect, despre dreptul copiilor de a respecta aer curat în parcuri, despre dreptul sportivilor la un mediu sănătos. Parcurile sunt pentru relaxare, nu pentru intoxicare cu fum. Stațiile de transport nu sunt camera de fumat în aer liber. Iar baza sportivă este pentru sănătate, nu pentru riscuri la adresa sănătății. Este un proiect care aduce normalitatea în orașul nostru”, afirmă primarul Emil Boc.

