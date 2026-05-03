Amendă uriașă pentru un pieton care a intrat pe breteaua autostrăzii A1. A primit două sancțiuni de peste 2.500 de lei

Un bărbat din județul Argeș a fost amendat de polițiști cu peste 2.800 de lei, după ce a fost surprins mergând pe jos pe breteaua unei autostrăzi.

Potrivit oamenilor legii, acesta ar fi făcut scandal în momentul în care i s-a atras atenția că accesul pietonilor pe autostradă este interzis. Una dintre sancțiuni a fost aplicată pentru încălcarea Codului rutier, iar cealaltă pentru încălcarea normelor de conviețuire socială.

Bărbatul în vârstă de 42 de ani, cu domiciliul în comuna Bogaţi, judeţul Argeş a fost văzut sâmbătă, 2 mai, în timp ce se deplasa ca pieton pe breteaua de acces spre Autostrada A1, la kilometrul 115.

„Ca urmare a împrejurărilor depistării şi a comportamentului manifestat, faţă de bărbatul în cauză au fost aplicate două sancţiuni contravenţionale, dintre care una conform OUG 195/2002R privind circulaţia pe drumurile publice, ca urmare a circulaţiei în calitate de pieton pe autostradă, respectiv conform Legii 61/1991R privind normele de convieţuire socială, ca urmare a proferării de injurii şi expresii jignitoare”, transmit oficialii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş.

Valoarea totală a sancţiunilor date argeşeanului pentru comportamentul său este de 2.822 de lei.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

