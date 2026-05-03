ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 3 mai 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituții publice din Alba anunță posturi vacante la data de 3 mai 2026 și organizează concurs în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Bibliotecar gr. I -1 post

Condiţiile specifice prevăzute în fişa de post :

absolvirea cu diplomă de licență a unei instituții de învățământ superior în Biblioteconomie sau Filologie- domeniul de studii Limbă și Literatură;

absolvirea cu certificat de atestare a unui curs postuniversitar de Biblioteconomie;

cunoașterea unei limbi de circulație internațională ;

vechimea în specialitatea studiilor – minim 6 ani și 6 luni;

cunoștiințe de operare pe calculator-Microsoft Office ;

obţinerea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate pentru candidatul declarat ,,Admis”;

în acest sens este necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze, privind efectuarea verificărilor în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat „admis”;

stare de sănătate – apt medical şi psihologic (psihologia muncii);

păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar;

capacitate de comunicare şi relaţionare;

rezistenţa la efort psihic, capacitate de concentrare;

loialitate faţă de instituţia militară, conduită morală şi profesională.

CALENDAR

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 15.05.2026 ora 15.00.

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 18.05.2026 ora 15.00 la sediul U.M. 02401 Alba Iulia şi pe pagina de internet.

Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M 02401 Alba Iulia în data de 19.05.2026 între orele 08.00-12.00 persoana de contact secretar comisie concurs, telefon 0258.834.009 int.107.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul UM 02401 Alba Iulia şi pe pagina de internet, în data de 20.05.2026.

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

Proba scrisă: se desfășoară la sediul U.M. 02401 strada Revoluţiei nr. 25, localitatea Alba Iulia, în data de 22.05.2026 ora 09,00;

Rezultatul la proba scrisă se afișează în data de 22.05.2026 la sediul U.M 02401 Alba Iulia şi pe pagina de internet;

Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M 02401 Alba Iulia, în data de 25.05.2026 intervalul orar 08.00-12.00 secretar comisie concurs, telefon 0258.834009 int.107.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul UM 02401 Alba Iulia şi pe pagina de internet, în data de 26.05.2026.

Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02401 Alba Iulia strada Revoluţiei nr. 25, localitatea Alba Iulia, în data de 27.05.2026, ora 09.30.

Rezultatul la interviu se afişează în data de 27.05.2026 la sediul U.M.02401 Alba Iulia şi pe pagina de internet;

Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M.02401 Alba Iulia, în data de 28.05.2026 intervalul orar 08.00-12.00, secretar comisie concurs, telefon 0258.834009 int.107.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M 02401 Alba Iulia şi pe pagina de internet, în data de 28.05.2026.

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M.02401 Alba Iulia şi pe pagina de internet, în data de 29.05.2026.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției https://colmil-mv.ro/ sau la sediul instituției angajatoare: Unitatea Militară 02401 tf. 0258.834.009 int.107.

Asistent social principal – Direcția de Asistență Socială Sebeș

Direcția de Asistență Socială Sebeș din subordinea Consiliului Local al municipiului Sebeș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post unic aferent funcției contractuale de execuție vacante de :

ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL – 1 post – normă întreagă – perioadă nedeterminată în cadrul Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice – Mihail Kogălniceanu

Probele stabilite pentru concurs sunt : proba scrisă și interviul

Data, ora și locul desfășurării concursului :

– 25.05.2026 ora 10:00 – Aleea Lac, nr. 12 (sediul Direcției de Asistență Socială Sebeș) – proba scrisă

– Data și ora desfășurării interviului : în termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

Condiții de participare :

Condiții generale prevăzute de art. 15 din HG nr. 1.336 din 28 octombrie 2022, pentru aprobarea Regulamentului–cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte conditii specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h)

Condiții specifice

– Studii de specialitate : studii superioare absolvite cu diploma de licență în domeniul Asistență socială;

– Vechime în specialitatea studiilor : minimum 5 ani;

– Aviz de exercitare a profesiei cu treapta corespunzătoare „principal”, eliberat de către Colegiul Național al Asistenților Sociali din România.

Psiholog stagiar – Direcția de Asistență Socială Sebeș

Direcția de Asistență Socială Sebeș din subordinea Consiliului Local al municipiului Sebeș, organizează concurs în vederea ocupării unui post unic aferent funcției contractuale de execuție vacante :

PSIHOLOG STAGIAR – 1 post – normă întreagă – perioadă nedeterminată în cadrul Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice – Mihail Kogălniceanu

Probele stabilire pentru concurs sunt : proba scrisă și interviul

Data, ora și locul desfășurării concursului :

– 25.05.2026 ora 10:00 – Aleea Lac, nr. 12 (sediul Direcției de Asistență Socială Sebeș) – proba scrisă

– Data și ora desfășurării interviului : în termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

Condiții de participare :

Condiții specifice

– Studii de specialitate : studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul Psihologie;

– Vechime în specialitatea studiilor : nu se solicită;

– Atestat de liberă practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din România.

Infirmiere, ingrijitoare – Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractual vacante de execuție, în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

2 posturi vacante infirmieră, G/M – Bloc operator

1 post vacant îngrijitoare de curățenie, G – Bloc operator

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Infirmieră

• studii:minim școală generală;

• curs de infirmiere absolvit, organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romania sau Curs de infirmiere organizat de furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii- Direcţia generală resurse umane si certificare;

• 6 luni vechime în activitate.

Îngrijitoare de curățenie

• studii: minim școală generală;

• vechime: cu sau fără vechime.

Concursul va avea loc la sediul DGASPC ALBA, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.68, Alba Iulia, și va consta în următoarele etape:

• Selecția dosarelor de înscriere;

• Proba scrisă;

• Interviul.

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de mai sus se va desfășura după următorul calendar:

• Data transmiterii spre publicare a anunțului de concurs:27.04.2026

• Data publicării anunțului de concurs:29.04.2026

• Depunerea dosarelor de înscriere la concurs la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989, nr.23, Serviciul resurse umane și relații cu publicul, în perioada: 29.04.2026-13.05.2026, între orele 8-12;

• Selecția dosarelor de concurs:14.05.2026-15.05.2026;

• Afișarea rezultatelor selecției dosarelor (admis/respins):18.05.2026;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere:19.05.2026;

• Afișarea rezultatelor contestațiilor privind rezultatelor selecției dosarelor de înscriere:20.05.2026;

• Desfășurarea probei scrise:26.05.2026 ora 10;

• Afișarea rezultatelor la proba scrisă:27.05.2026;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba scrisă:28.05.2026;

• Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor privind proba scrisă:29.05.2026;

• Desfășurarea interviului:02.06.2026 ora 10;

• Afișarea rezultatelor la interviu:03.06.2026;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele la interviu:04.06.2026;

• Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la interviu:05.06.2026;

• Afișarea rezultatului final al concursului:08.06.2026.

Consilier Școlar – Comuna Unirea, județul Alba

A.) Comuna Unirea cu sediul în Unirea, str. Mureșului nr. 1, județul Alba, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:

1. Nivelul postului: execuție

2. Denumirea postului: Consilier Școlar, post permanent, pe perioadă determinată – până la data de 31.12.2029, in cadrul Compartimentului “Asistență Socială”

3. Numărul de posturi: 1 post 0,5 normă

B.) Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de înscriere se depun la sediu instituție. Informaţii la tel: 0258876151 sau la sediul instituţiei.

Termenul de depunere a dosarelor: 21.05.2026, ora 14:00, la sediul instituţiei.

C.) Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

Notă conform Ordinului comun MS/MEC nr. 55/3.335/2026: Pentru posturile din învățământul preuniversitar (funcții didactice, didactice auxiliare sau administrative, precum și funcții de conducere, de îndrumare și control), înscrierea la concurs este condiționată de prezentarea certificatului medical emis de medicul specialist de medicina muncii. Certificatul se emite în baza avizului medicului specialist psihiatru, a adeverinței medicale eliberate de medicul de familie și a consultației specifice de medicina muncii.

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Nivelul studiilor: Studii de specialitate: studii superioare absolvite cu diplomă de licență cu specializarea în psihologie, pedagogie, psihopedagogie specială, sociologie, asistență socială, precum și alte specializări, conform centralizatorului aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării pentru ocuparea posturilor/catedrelor de profesor consilier scolar, in vigoare in anul scolar al angajarii

2. Vechime în muncă: Nu se solicită

3. Alte condiții: – experienta specifică în activitatea cu copii/tineri ≥ 1 an. Constituie avantaj activitatea în proiectul pilot „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”, cod MySMIS 122607. Consituie avantaj domiciliul în UAT pentru care aplică. -disponibilitate pentru deplasări – cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): Office, Excell, Word, Power Point – utilizator independent Abilități, calități și aptitudini necesare: – competențe de comunicare scrisă sau verbală, de relaționare; – moralitate, corectitudine, deschidere și flexibilitate în relațiile interumane; – perseverență, consecvență, abilități pentru munca în condiții de stres, în situații de urgență sau neprevăzute; – analiza problemelor specifice mediului școlar; – atitudine pozitivă, motivatoare; competențe de integrare TIC în educație.

D.) Bibliografie şi tematică: afișată la sediul si pe site-ul instituției.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

Activitate Data Ora

Data postării/publicării anunțului 28 Aprilie 2026

Data limită de depunere a dosarelor 21 Mai 2026 14:00

Selecția dosarelor 22 Mai 2026 12:00

Afișarea selecției dosarelor 22 Mai 2026 14:00

Termen limită contestații ref la selecția dosarelor 25 Mai 2026 14:00

Afișarea rezultatelor la contestații 26 Mai 2026 14:00

Proba scrisă 27 Mai 2026 10:00

Afișarea rezultatelor la proba scrisă 27 Mai 2026 15:00

Termen limită contestații la proba scrisă 28 Mai 2026 15:00

Afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisă 29 Mai 2026 15:00

Interviul 02 iunie 2026 10:00

Afișarea rezultatelor la proba de interviu 02 iunie 2026 13:00

Termen limită contestații la proba de interviu 03 iunie 2026 13:00

Afișarea rezultatelor la contestații la proba de interviu 04 iunie 2026 13:00

Afișare rezultat final 05 iunie 2026 14:00

