Două străzi din municipiul Aiud, aflate în imediata vecinătate a văii Aiudului, urmează să fie reabilitate: Direcția Județeană de Mediu Alba a „validat” proiectul
Direcția Județeană de Mediu a anunțat, în 24 aprilie 2026, că a luat decizia etapei de încadrare, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluarea a impactului auspra mediului pentru proiectul care vizează reabilitarea străzilor Strâmtă și Muzicanților din municipiul Aiud.
Ambele străzi se află în imediata vecinătate a văii Aiudului.
Sistemul rutier existent pe partea carosabilă pe strada Strâmtă și strada Muzicanților este compus dintr-un amestec eterogen de piatră spartă, balast și pământ.
Din punct de vedere al stării de degradare şi defecţiunilor sistemului rutier, pe tot traseul se constată insuficienţa capacităţii portante pentru traficul actual şi de perspectivă. Lipsa întreţinerii curente şi periodice au dus la degradarea accentuată a carosabilului, cele mai frecvente degradări fiind: gropi, cedări de terasament, etc.
Degradările semnalate au tendinţa de extindere şi implicit conduc la periclitarea siguranţei şi confortului participanţilor la trafic, facilitate de inexistența elementelor de colectare și evacuare a apelor pluviale.
Lăţimea părţii carosabile este cuprinsă între 3 si 5 metri, iar lăţimea dintre fronturile construite este cuprinsă între 5 şi 12 metri.
Declivităţile longitudinale ale străzilor corespund clasei tehnice în care se încadrează, fiind cuprinse între 0,10% şi 8.7%.
Pe anumite porțiuni nu se respectă pasul minim de proiectare corespunzător categoriei străzilor.
Pe o mare parte a traseului, atât în curbe cât şi în aliniament, nu este asigurată panta transversală a părţii carosabile care ar asigura o scurgere eficientă a apelor pluviale. Racordarea dintre aliniamente şi curbe nu se face prin intermediul arcelor de cerc.
Pe cea mai mare parte a traseului celor două străzi nu sunt respectate pantele transversale pentru partea carosabilă, fapt care duce la staţionarea apei timp îndelungat pe platforma drumului, apa infiltrându-se în corpul acestuia, ceea ce duce la amplificarea degradărilor în îmbrăcămintea rutieră.
Din punct de vedere al stării de degradare şi defecţiunilor sistemului rutier, pe străzile respective starea tehnică este rea. Dispozitivele de colectare ape pluviale sunt inexistente, apa ajungând în valea Aiudului sau stagnând pe partea carosabilă.
Având în vedere faptul că străzile sunt adiacente văii Aiudului, care se află în curs de regularizare prin realizarea unor protecții de mal, reabilitarea străzilor se va realiza în două etape. În prima etapă se vor fi realizate lucrările de terasamente, sistem rutier, elemente de colectare și evacuare ape pluviale precum și cele pentru siguranța circulației.
În a doua etapă se va realiza trotuarul adiacent zidurilor de protecție a malurilor.
Trama stradala s-a proiectat cu o bandă de circulație, profilurile transversale având urmatoarele elemente constitutive:
– parte carosabilă 4 metri;
– trotuare: 1-2 metri;
– rigolă de acostament 0,5 metri:
– zone verzi: 0-4 metri;
– panta transversală a părţii carosabile va fi de 2,5% spre rigolă, iar panta transversală a trotuarelor va fi de 3% spre carosabil.
– încadrarea îmbrăcăminții sistemului rutier se va realiza cu borduri din beton prefabricate 15×25 cm și rigolă de acostament pe strada Strâmtă, respectiv rigola tip R1 pe strada Muzicanților;
– zona străzilor va avea lățimea cuprinsa între 5 și 12 metri și va fi alcatuită din parte carosabilă + parcaje, trotuare și zone verzi.
