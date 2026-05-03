FOTO ȘTIREA TA | „Gunoaie nestrânse” de mai multe zile, în spatele Bazinului Olimpic din Alba Iulia: Containerele dau pe afară de deșeuri

„Gunoaie nestrânse” de mai multe zile, în spatele Bazinului Olimpic din Alba Iulia: Containerele dau pe afară de deșeuri

O persoană a semnalat pentru ziarulunirea.ro situația în care se află pubelele dintr-o zonă a municipiului Alba Iulia, ieri, 2 mai 2026. Potrivit acesteia, containerele de gunoi sunt pline, iar deșeurile au început să se adune și pe lângă ele.

Mai exact, este vorba despre pubelele aflate în spatele Bazinului Olimpic din Alba Iulia. În imaginea transmisă se poate observa cum cele două containere sunt încărcate cu deșeuri, iar în jurul lor au fost aruncate mai multe gunoaie.

Din acest motiv, zona pare să aibă un aspect neîngrijit.

Situația a fost semnalată în contextul în care, potrivit persoanei care a trimis fotografia, problema persistă de mai multe zile. „Gunoaiele sunt nestrânse de mai bine de 3 zile”, a transmis aceasta.

