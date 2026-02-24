Un ofițer BCCO Alba Iulia a învins definitiv ANI în instanță pentru o „avere nejustificată” de peste 100.000 de lei: El cere acum daune morale Agenției Naționale de Integritate
Un ofițer de la BCCO Alba Iulia a câștigat definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate (ANI) pe motiv de „avere nejustificată" și cere acum daune morale din partea instituției amintite.
Un ofițer de la BCCO Alba Iulia a câștigat definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate (ANI) pe motiv de „avere nejustificată” și cere acum daune morale din partea instituției amintite.
Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recent ca nefondat recursul ANI împotriva sentinţei din data de 22 iunie 2023 pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia – Secţia de contencios administrativ şi fiscal.
Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a susținut că ofițerul din cadrul BCCO Alba Iulia deține o avere nejustificată în valoare de peste 100.000 de lei. ANI a publicat raportul în iulie 2022, iar prima hotărâre în justiție a fost pronunțată la Curtea de Apel Alba Iulia în 22 iunie 2023.
„Agenţia Naţională de Integritate a constatat existenţa unei diferenţe nejustificate în cuantum de 111.593 lei între averea dobândită şi veniturile realizate de către Decean Ciprian, în perioada exercitării funcţiei publice. Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel Alba Iulia, în vederea începerii acţiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite şi veniturile realizate în perioada exercitării funcţiei publice”, se precizează în informarea din 28 iulie 2022.
Comisia de cercetare a averilor a efectuat verificări, dar nu ar fi descoperit diferențe care să susțină raportul ANI. Prin urmare, s-a ajuns în justiție, iar instanța de fond a pronunțat o hotărâre.
„Respinge acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamanta Agenția Națională de Integritate în contradictoriu cu pârâții Comisia de Cercetare a Averilor de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, Decean Ciprian și Ministerul Finanțelor Publice. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Recursul se depune la Curtea de Apel Alba Iulia, sub sancţiunea nulităţii”, se precizează în minuta deciziei de la Curtea de Apel Alba Iulia.
ANI a formulat recurs și procesul s-a mutat la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ). În 12 februarie 2026, ÎCCJ a respins recursul ANI. „Respinge recursul declarat de recurenta-reclamantă Agenţia Naţională de Integritate împotriva sentinţei nr. 118/2023 din data de 22 iunie 2023, pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia – Secţia de contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat. Definitivă. Soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată astăzi, 12 februarie 2026”, se arată în soluția pe scurt a instanței superioare.
Între timp ofițerul BCCO Alba Iulia a inițiat, la rândul său, o acțiune în instanță, cerând daune morale de 500.000 de lei din partea Agenției Naționale de Integritate (ANI). Dosarul a fost înregistrat, marți, 23 februarie 2026, la Tribunalul Alba.
Ciprian Decean a fost numit şef al serviciului Antidrog din cadrul BCCO Alba Iulia, în anul 2018.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
