Un nou traseu turistic în Alba, între Acmariu și Vârful Mamut: Acțiune de marcare a primilor kilometri
Un nou traseu turistic în Alba, între Acmariu și Vârful Mamut: Acțiune de marcare a primilor kilometri
În județul Alba se fac primele demersuri pentru marcarea unui nou traseu turistic. Este vorba de traseul Acmariu – Piatra Tomii – Vârful Mamut – Alba Iulia.
Duminică, 15 martie 2026 este programată o acțiune de marcare a primilor kilometri din acest traseu, context în care Asociația „La Pas” a făcut un apel public de mobilizare a voluntariolor dornici să contribuie la reușita acestei acțiuni.
„Duminică, 15 martie 2026, vă invităm să luați parte la o acțiune de marcare a unui nou traseu turistic între Acmariu – Piatra Tomii – Vârful Mamut – Alba Iulia.(duminică se vor marca primii kilometri)
Este o ocazie perfectă să petrecem timp în natură, să facem mișcare și să contribuim împreună la dezvoltarea traseelor turistice din zonă.
Întâlnirea va avea loc la ora 9.30 la Debarcaderul (ponton) din Acmariu.
Organizator: Razvan Mihai Matei
Dacă îți place drumeția și vrei să te implici într-o activitate utilă pentru comunitate, te așteptăm cu drag!
Recomandat: echipament de drumeție. Materialele sunt puse la dispoziție de organizator (mănuși, pensule, vopsea, stâlpi etc)
Hai să marcăm împreună un traseu pentru iubitorii de natură!
Întrebări sau nelămuriri, la numărul de telefon: 0742327825”, au transmis reprezentanții Asociației „La Pas”.
foto – Vârful Mamut (sursa: Povești fără cuvinte / Facebook)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Două străzi din municipiul Aiud, aflate în imediata vecinătate a văii Aiudului, urmează să fie reabilitate: În ce stadiu este proiectul
Două străzi din municipiul Aiud, aflate în imediata vecinătate a văii Aiudului, urmează să fie reabilitate: În ce stadiu este proiectul Primăria Aiud, prin Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, a depus la Direcția Județeană de Mediu solicitare de acord de mediu pentru proiectul care vizează reabilitarea străzilor Strâmtă și Muzicanților. Ambele străzi […]
Trei bărbați, de 27, 31 și 36 de ani, condamnați la închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc: Decizie definitivă la Curtea de Apel Alba Iulia
Trei bărbați, de 27, 31 și 36 de ani, condamnați la închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc: Decizie definitivă la Curtea de Apel Alba Iulia Trei bărbați, de 27, 31 și 36 de ani, au fost condamnați la închisoare executare pentru trafic de droguri de mare risc. Decizia de marți, 10 […]
Traseu de pregătire sportivă pentru tinerii din Alba care vor să devină polițiști: Cum se pot înscrie
Traseu de pregătire sportivă pentru tinerii din Alba care vor să devină polițiști: Cum se pot înscrie Inspectoratul de Poliție Județean Alba invită tinerii din județul Alba care își doresc să devină polițiști să participe la un traseu de pregătire sportivă pentru a se familiariza cu cerințele probei sportive, probă importantă în cadrul concursurilor de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Producția de carne din România: Creșteri la porcine și păsări, scăderi la bovine, ovine și caprine, în ianuarie 2026
Producția de carne din România: Creșteri la porcine și păsări, scăderi la bovine, ovine și caprine, în ianuarie 2026 Producția...
CONTROALE la serviciile sociale rezidențiale pentru persoanele cu dizabilități din România: „Toleranță zero pentru nerespectarea standardelor”
CONTROALE la serviciile sociale rezidențiale pentru persoanele cu dizabilități din România Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole,...
Știrea Zilei
FOTO | Petric Ștefana Alexandra, performanță de excepție la olimpiada de Psihologie, faza județeană: Eleva Liceului Teoretic Teiuș, calificată în faza națională
Petric Ștefana Alexandra, performanță de excepție la olimpiada de Psihologie, faza județeană: Eleva Liceului Teoretic Teiuș, calificată în faza națională...
VIDEO | Adolescent de 17 ani, din Fărău, bătut, băgat în portbagajul unei mașini și lăsat pe un teren din localitate. Doi bărbați din Alba Iulia și Teiuș, REȚINUȚI de polițiști
Adolescent de 17 ani, din Fărău, bătut, băgat în portbagajul unei mașini și lăsat pe un teren din localitate. Doi...
Curier Județean
Două străzi din municipiul Aiud, aflate în imediata vecinătate a văii Aiudului, urmează să fie reabilitate: În ce stadiu este proiectul
Două străzi din municipiul Aiud, aflate în imediata vecinătate a văii Aiudului, urmează să fie reabilitate: În ce stadiu este...
Un nou traseu turistic în Alba, între Acmariu și Vârful Mamut: Acțiune de marcare a primilor kilometri
Un nou traseu turistic în Alba, între Acmariu și Vârful Mamut: Acțiune de marcare a primilor kilometri În județul Alba...
Politică Administrație
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia va continua să fie finanțat cu fonduri europene. Victor Negrescu: Investițiile în sănătate trebuie să rămână o prioritate europeană
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia va continua să fie finanțat cu fonduri europene. Victor Negrescu: Investițiile în sănătate trebuie...
AUR scade sub pragul de 40%: Cum stau PSD și PNL. Sondaj INSCOP realizat în perioada 2-6 martie 2026
AUR scade sub pragul de 40%: Cum stau PSD și PNL. Sondaj INSCOP realizat în perioada 2-6 martie 2026 Conform...
Opinii Comentarii
10 martie 1930: S-a născut Octavian Șchiau, întemeietorul studiilor filologice la Universitatea din Alba Iulia
10 martie 1930: S-a născut Octavian Șchiau, întemeietorul studiilor filologice la Universitatea din Alba Iulia Octavian Șchiau (n. 10 martie...
9 martie 2025: Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Ce e bine și ce nu e bine să faci în această zi
9 martie 2025: Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Ce e bine și ce nu e bine să faci în...