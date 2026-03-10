Curier Județean

Un nou traseu turistic în Alba, între Acmariu și Vârful Mamut: Acțiune de marcare a primilor kilometri

Lucian Dărămuș

Publicat

acum o oră

în

De

Un nou traseu turistic în Alba, între Acmariu și Vârful Mamut: Acțiune de marcare a primilor kilometri

În județul Alba se fac primele demersuri pentru marcarea unui nou traseu turistic. Este vorba de traseul Acmariu – Piatra Tomii – Vârful Mamut – Alba Iulia.

Duminică, 15 martie 2026 este programată o acțiune de marcare a primilor kilometri din acest traseu, context în care Asociația „La Pas” a făcut un apel public de mobilizare a voluntariolor dornici să contribuie la reușita acestei acțiuni.

„Duminică, 15 martie 2026, vă invităm să luați parte la o acțiune de marcare a unui nou traseu turistic între Acmariu – Piatra Tomii – Vârful Mamut – Alba Iulia.(duminică se vor marca primii kilometri)

Este o ocazie perfectă să petrecem timp în natură, să facem mișcare și să contribuim împreună la dezvoltarea traseelor turistice din zonă.

Întâlnirea va avea loc la ora 9.30 la Debarcaderul (ponton) din Acmariu.

Organizator: Razvan Mihai Matei

Dacă îți place drumeția și vrei să te implici într-o activitate utilă pentru comunitate, te așteptăm cu drag!

Recomandat: echipament de drumeție. Materialele sunt puse la dispoziție de organizator (mănuși, pensule, vopsea, stâlpi etc)

Hai să marcăm împreună un traseu pentru iubitorii de natură!

Întrebări sau nelămuriri, la numărul de telefon: 0742327825”, au transmis reprezentanții Asociației „La Pas”.

foto – Vârful Mamut (sursa: Povești fără cuvinte / Facebook)

