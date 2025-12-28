Un nou supermarket Penny într-o comună din Alba, construit pe aproape 1.500 de metri pătrați. Unde va fi amplasat
Un nou supermarket Penny într-o comună din Alba, construit pe aproape 1.500 de metri pătrați. Unde va fi amplasat
Direcția Județeană de Mediu Alba a dat undă verde pentru proiectul intitulat „Construire magazin PENNY și magazin produse din carne și brânzeturi, accese auto și pietonale, trotuare, amenajări exterioare, sistematizare verticală, reclame pe fațade și în parcare, stâlp publicitar, împrejmuire, organizare de șantier și branșamente la utilități,” care urmează să fie amplasat în Jidvei.
Potrivit documentației, obiectul proiectului îl constituie amplasarea unei construcții cu funcțiunea de magazin pentru desfacerea mărfurilor alimentare și nealimentare de uz casnic. Scopul investiției este acela de a asigura deservirea populației rezidente din localitate cu produse de primă necesitate în condiții de calitate sporite, precum și acela de a salubriza și îmbunătăți considerabil aspectul urbanistic al zonei.
Noul supermarket ar urma să fie realizat pe un teren cu suprafața de 6.100 de metri pătrați. Suprafața construită va fi de aproape 1.500 de metri pătrați.
Detalii tehnice:
- Suprafața construită propusă: 1469,50m²
- Circulații auto: 1528,85m²
- Circulații pietonale: 363,10m²
- Parcări pavate: 893,00m²
- Spațiu verde amenajat: 1845,55m²
- Suprafața teren: 6100,00m²
- P.O.T. = 24,09% C.U.T. = 0,24
Magazinul Penny o să fie amplasat în Jidvei, pe strada Morii, numărul 5.
Poză: Arhivă (Rol ilustrativ)
