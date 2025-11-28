Un nou caz după Moșteanu: Ministrul Culturii, acuzat că și-a trecut un „master” făcut la un ONG

La doar o zi după scandalul diplomei false care l-a forțat pe Ionuț Moșteanu să demisioneze din funcție, în Guvernul condus de Ilie Bolojan apare un nou episod legat de falsificarea sau cosmetizarea CV-urilor. De această dată, în centrul acuzațiilor se află ministrul Culturii, Demeter András István, despre care jurnalista Alice Valeria Micu susține că ar fi trecut în CV un master care, în realitate, ar fi doar un curs oferit de un ONG.

Potrivit jurnalistei, ministrul și-ar fi înscris în CV, pentru perioada 1998-1999, un „Master european în Management cultural Ecumest” la École supérieure de commerce de Dijon, instituție devenită ulterior Burgundy School of Business. Numai că, susține aceasta, școala franceză nu are nicio afiliere cu programul Ecumest, iar „Ecumest” nu este o instituție de învățământ acreditată, ci o asociație non-guvernamentală.

Pe pagina sa de Facebook, Alice Valeria Micu citează chiar descrierea oficială a organizației Ecumest: „O asociație fondată în 1998, care funcționează ca interfață pentru procese de democratizare culturală în România și Europa Centrală și de Est.” Cu alte cuvinte, ONG-ul oferă formări și cursuri specializate, nu programe de master recunoscute academic.

„Ecumest e o asociație, nicidecum o instituție abilitată să asigure absolvenților calitatea de master în management cultural”, avertizează jurnalista, care notează că ministrul — „actor de profesie” — ar fi trebuit să știe că asemenea mențiuni „au picioare scurte”. Ea ironizează posibilitatea ca Demeter să fi „amestecat Dijonul cu ONG-ul” pe modelul de CV Europass, dar întreabă răspicat: „Până când?”

Sursa foto reprezentativă: Facebook – Demeter András István

