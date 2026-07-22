22-23 iulie 2026 | Alertă de vreme severă în Alba și alte județe: Averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii

Alertă de vreme severă în Alba și alte județe: Averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii

Județul Alba, la fel ca alte zone din țară, va fi în următoarele ore sub incidența unor atenționări meteo de vreme severă. Sunt prognozate averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 22 iulie, ora 10 – 22 iulie, ora 18

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii

Zone afectate: nordul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, centrul Moldovei, sudul Transilvaniei și local în zona montană

În intervalul menționat, în nordul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, centrul Moldovei, sudul Transilvaniei și local în zona montană vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h). Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 22 iulie, ora 09 – 23 iulie, ora 03

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii

Zone afectate: Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-vestul Transilvaniei și local în Carpații Orientali și Meridionali

În intervalul menționat, în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-vestul Transilvaniei și local în Carpații Orientali și Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h). Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)