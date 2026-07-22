22-23 iulie 2026 | Alertă de vreme severă în Alba și alte județe: Averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii
Alertă de vreme severă în Alba și alte județe: Averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii
Județul Alba, la fel ca alte zone din țară, va fi în următoarele ore sub incidența unor atenționări meteo de vreme severă. Sunt prognozate averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii.
AVERTIZARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 22 iulie, ora 10 – 22 iulie, ora 18
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii
Zone afectate: nordul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, centrul Moldovei, sudul Transilvaniei și local în zona montană
În intervalul menționat, în nordul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, centrul Moldovei, sudul Transilvaniei și local în zona montană vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h). Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.
AVERTIZARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 22 iulie, ora 09 – 23 iulie, ora 03
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii
Zone afectate: Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-vestul Transilvaniei și local în Carpații Orientali și Meridionali
În intervalul menționat, în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-vestul Transilvaniei și local în Carpații Orientali și Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h). Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
TVA de 9% pentru locuințe ar putea fi prelungită până la 31 august 2026: Sesiune extraordinară a Senatului
TVA de 9% pentru locuințe ar putea fi prelungită până la 31 august 2026: Sesiune extraordinară a Senatului Senatul va fi convocat în sesiune extraordinară în perioada 27–31 iulie, pentru adoptarea proiectelor necesare îndeplinirii jaloanelor din PNRR și pentru deblocarea situației create de atacul cibernetic asupra ANCPI, care a pus în pericol aplicarea cotei reduse […]
Rabla 2026: AFM permite retragerea ecotichetelor din program. Atenție: decizia este ireversibilă!
Rabla 2026: AFM permite retragerea ecotichetelor din program. Atenție: decizia este ireversibilă! Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat miercuri, 22 iulie 2026 că persoanele înscrise în Programul Rabla Auto 2026 care constată erori în dosarul depus pot solicita retragerea ecotichetului pentru a realiza o nouă înscriere, cu respectarea condițiilor prevăzute de program și în […]
Rujeola menține România pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de cazuri: Vaccinarea, la cote minime
Rujeola menține România pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de cazuri: Vaccinarea, la cote minime Deși numărul cazurilor de rujeolă a scăzut față de vârful epidemiei din 2024, România continuă să dețină cea mai îngrijorătoare poziție din Uniunea Europeană: cea de lider detașat la numărul de îmbolnăviri. Specialiștii avertizează că epidemia nu este […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
TVA de 9% pentru locuințe ar putea fi prelungită până la 31 august 2026: Sesiune extraordinară a Senatului
TVA de 9% pentru locuințe ar putea fi prelungită până la 31 august 2026: Sesiune extraordinară a Senatului Senatul va...
Rabla 2026: AFM permite retragerea ecotichetelor din program. Atenție: decizia este ireversibilă!
Rabla 2026: AFM permite retragerea ecotichetelor din program. Atenție: decizia este ireversibilă! Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat miercuri,...
Știrea Zilei
ADMITERE LICEU 2026: Ierarhia mediilor din Alba și celelalte județe pentru înscrierea la studii liceale publicată de Ministerul Educației
ADMITERE LICEU 2026: Ierarhia mediilor din Alba și celelalte județe pentru înscrierea la studii liceale publicată de Ministerul Educației Ministerul...
Investiție de peste 6,3 milioane de euro într-o fermă modernă de bovine de carne într-o comună din Alba: Proiectul a primit aviz de mediu
Investiție de peste 6,3 milioane de euro într-o fermă modernă de bovine de carne într-o comună din Alba: Proiectul a...
Curier Județean
STP Alba Iulia, îngropată în amenzi: Aproape 500.000 de lei pentru nereluarea transportului. Poliția Locală a aplicat 16 sancțiuni
STP Alba Iulia, îngropată în amenzi: Aproape 500.000 de lei pentru nereluarea transportului. Poliția Locală a aplicat 16 sancțiuni Societatea...
FOTO | Doliu în comunitatea militară din Alba. Colonelul (r) Filip Constantin Septimiu a trecut la cele veșnice: ,,Plecarea sa lasă un gol imens în inimile tuturor”
Doliu în comunitatea militară din Alba. Colonelul (r) Filip Constantin Septimiu a trecut la cele veșnice: ,,Plecarea sa lasă un...
Politică Administrație
Fostul premier desemnat Adrian Veștea se alătură Platformei Liberal-Conservatoare: „Nu este împotriva PNL, ci pentru întărirea lui”
Fostul premier desemnat Adrian Veștea se alătură Platformei Liberal-Conservatoare: „Nu este împotriva PNL, ci pentru întărirea lui” Fostul premier desemnat...
De la fonduri guvernamentale la bani europeni: Strategia din spatele marilor investiții din Cugir. Adrian Teban: ,,Finalizarea proiectelor este cea mai bună dovadă de respect față de cetățeni și față de comunitate”
De la fonduri guvernamentale la bani europeni: Strategia din spatele marilor investiții din Cugir. Adrian Teban: ,,Finalizarea proiectelor este cea...
Opinii Comentarii
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie Unul dintre cei...
Mesaje de SFANTUL Ilie 2026. Urări, SMS-uri şi felicitări pe care le poţi transmite celor îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfântul Ilie 2026 • Urări de Sfântul Ilie. SMS-uri şi felicitări de „la mulţi ani” pe care le...