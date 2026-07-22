Actualitate

22-23 iulie 2026 | Alertă de vreme severă în Alba și alte județe: Averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Alertă de vreme severă în Alba și alte județe: Averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii

Județul Alba, la fel ca alte zone din țară, va fi în următoarele ore sub incidența unor atenționări meteo de vreme severă. Sunt prognozate averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 22 iulie, ora 10 – 22 iulie, ora 18

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii
Zone afectate: nordul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, centrul Moldovei, sudul Transilvaniei și local în zona montană

În intervalul menționat, în nordul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, centrul Moldovei, sudul Transilvaniei și local în zona montană vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h). Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 22 iulie, ora 09 – 23 iulie, ora 03

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii
Zone afectate: Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-vestul Transilvaniei și local în Carpații Orientali și Meridionali

În intervalul menționat, în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-vestul Transilvaniei și local în Carpații Orientali și Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h). Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Adaugă-ne ca sursă preferată
Google News Logo
Urmărește-ne pe Google News

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

TVA de 9% pentru locuințe ar putea fi prelungită până la 31 august 2026: Sesiune extraordinară a Senatului

Bogdan Ilea

Publicat

acum 33 de minute

în

22 iulie 2026

De

TVA de 9% pentru locuințe ar putea fi prelungită până la 31 august 2026: Sesiune extraordinară a Senatului Senatul va fi convocat în sesiune extraordinară în perioada 27–31 iulie, pentru adoptarea proiectelor necesare îndeplinirii jaloanelor din PNRR și pentru deblocarea situației create de atacul cibernetic asupra ANCPI, care a pus în pericol aplicarea cotei reduse […]

Citește mai mult

Actualitate

Rabla 2026: AFM permite retragerea ecotichetelor din program. Atenție: decizia este ireversibilă!

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

22 iulie 2026

De

Rabla 2026: AFM permite retragerea ecotichetelor din program. Atenție: decizia este ireversibilă! Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat miercuri, 22 iulie 2026 că persoanele înscrise în Programul Rabla Auto 2026 care constată erori în dosarul depus pot solicita retragerea ecotichetului pentru a realiza o nouă înscriere, cu respectarea condițiilor prevăzute de program și în […]

Citește mai mult

Actualitate

Rujeola menține România pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de cazuri: Vaccinarea, la cote minime

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

22 iulie 2026

De

Rujeola menține România pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de cazuri: Vaccinarea, la cote minime Deși numărul cazurilor de rujeolă a scăzut față de vârful epidemiei din 2024, România continuă să dețină cea mai îngrijorătoare poziție din Uniunea Europeană: cea de lider detașat la numărul de îmbolnăviri. Specialiștii avertizează că epidemia nu este […]

Citește mai mult