Un ger năprasnic ar urma să lovească România. Se anunță temperaturi până la minus 15 grade: ,,Acum e cel mai sever episod de iarnă”
România ar urma să se confrunte cu o nouă perioadă de ger năprasnic, potrivit lui Elena Mateescu, șefa ANM. Temperaturile scăzute vor fi resimțite weekend-ul viitor.
„Acum e cel mai sever episod de iarnă. E posibil ca până în 24 februarie să vorbim de fenomene specifice datei din calendar. (…) Vorbim de temperaturi mai coborâte, cu minime negative, la noapte -8 și un grad Celsius. De sâmbătă și duminică o nouă masă de aer rece vine în România. Sunt posibil de temperaturi de -15 grade Celsius”, a spus Elena Mateescu, șefa ANM, la Digi24.
România se confruntă cu „cel mai sever episod de iarnă” din sezonul 2025-2026, iar până la finalul iernii este posibil să mai „fenomene specifice” datei din calendar, afirmă Elena Mateescu, directorul Administraţiei Naţionale de Meteorologie. Potrivit sursei citate, meteorologii au prelungit Codul portocaliu pentru Bucureşti şi Ilfov până miercuri, la ora 16.00, fiind posibil ca stratul de zăpadă să depăşească jumătate de metru.
„Avem cel mai sever episod de iarnă din sezonul 2025-2026 şi este posibil, cel puţin la acest moment, aşa cum arată datele, până în jur de 24 februarie, să vorbim în continuare de fenomene specifice datei din calendar”, a declarat, miercuri, Elena Mateescu, directorul ANM, la Digi 24.
Potrivit sursei citate, a fost prelungită atenţionarea meteorologică de Cod Portocaliu până la ora 16.00, pentru judeţul Ilfov şi pentru Bucureşti, pentru că ninsorile vor continua, „nu la consistenţa ultimelor 12-16 ore”, însă până la finalul acestui episod este de aşteptat ca stratul de zăpadă să depăşească 50 de centimetri în medie.
„Vom vedea la finalul episodului dacă ne vom apropia de recordul înregistrat în 2008, de 57 de centimetri”, a punctat Mateescu.
