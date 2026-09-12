Un fost președinte executiv al UDMR, decedat în condiții dramatice, propus cetățean de onoare post-mortem al municipiului Aiud

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de joi, 17 septembrie 2026, a Consiliului Local Aiud se află și un proiect de hotărâre privind acordarea post-mortem a titlului de Cetățean de onoare al Municipiului Aiud lui Takács Albert Csaba.

Acesta s-a născut la 30 martie 1955, în Aiud, într-o familie de confesiune romano-catolică. A urmat cursurile Liceului „Bethlen Gabor” din Aiud, pe care l-a absolvit în 1974. Ulterior, a studiat la Institutul Politehnic din Timișoara, în cadrul Institutului de Subingineri pentru Construcții Civile și Industriale din Hunedoara, pe care l-a absolvit în 1981.

În perioada 1982–1989, a activat în cadrul Combinatului Siderurgic Hunedoara, unde a ocupat funcția de mecanic-șef al Șantierului de Construcții-Montaj în Regie.

Pe 22 decembrie 1989, s-a implicat în Revoluția Română, devenind membru al primului comitet al noii puteri locale și membru fondator al Frontului Salvării Naționale (FSN) Hunedoara. La 4 ianuarie 1990, s-a numărat printre membrii fondatori ai Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR) – filiala Hunedoara.

A fost ales deputat în Parlamentul României din partea UDMR în două legislaturi consecutive, în perioada 1990–1992 și 1992–1996. Ulterior, a deținut timp de mai mulți ani funcția de președinte executiv al UDMR, având un rol important în conducerea și activitatea politică a formațiunii.

Și-a pierdut viața în 2026, la vârsta de 71 de ani, în împrejurări dramatice. Takács Albert Csaba obținuse Conacul Schilling de la Corneni, județul Cluj, în 2025.

Pe 1 mai 2026 a fost prins sub un tractor, care avea atașat un dispozitiv de cosit. Evenimentul tragic s-a produs chiar în satul Corneni, din comuna clujeană Aluniș.

Sursă decoumentare: Gherla Info

Sursă foto: Camera Deputaților

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