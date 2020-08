Un candidat USR se retrage din lupta pentru primărie. Ce l-a determinat sa facă acest pas

În urma consultării cu colegii din organizaţia locală USR, astăzi, sâmbătă, 22 august, am decis să îmi retrag candidatura pentru funcţia de primar al comunei Cricău la alegerile locale din 27 septembrie.

Având în vedere că va exista un singur tur de scrutin şi că sunt mulţi candidaţi, am hotărât să ne prezentăm în faţa electoratului doar cu o listă de consilieri locali, pe care mă regăsesc şi eu, chiar în fruntea listei. Din punctul nostru de vedere, activitatea Consiliului Local are o importanţă crucială pentru bunul mers al comunităţii. Noi propunem o listă de consilieri locali în care se regăsesc preponderent tineri capabili, oameni pregătiţi să se dedice cu trup şi suflet dezvoltării comunei Cricău. Tot în urma consultărilor am decis să susţinem candidatura domnului Constantin Corodeanu pentru funcţia de primar al comunei Cricău, întrucât este singurul candidat care poate să duca Cricăul, Tibrul şi Craiva într-o direcţie comună – cea de dreapta – astfel încât şi comuna noastră să devină o „Comună Europeană”.

Votati lista consilierilor USR Cricău!

Votaţi Constantin Corodeanu primar!