FOTO | Casă a Comunelor din județul Alba: Unde va fi amplasată. În ce stadiu este proiectul de edificare

Casă a Comunelor din județul Alba: Unde va fi amplasată. În ce stadiu este proiectul de edificare

Filiala Județeană Alba a Asociației Comunelor din România a lansat, miercuri, 27 mai 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de contractare prin liicitație publică a lucrărilor de edificare a „Casei Comunelor din județul Alba”.

Este vorba în fapt de sediul administrativ al Filialei Județene Alba a Asociației Comunelor din România

Valoarea totală estimată a contractului cu propus este de aproximativ 1,5 milioane de lei, fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 17 iunie 2026.

Casa Comunelor din Județul Alba va fi amplasată în satul Drâmbar, din comuna Ciugud. Terenul este liber de construcții. Infrastructura actuală este una bună, ușor accesibilă din strada Europei. Punctele forte ale zonei le reprezintă accesibilitatea și suprafața de teren. Imobilul nu este inclus in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona de protectie a acestora.

Lucrările ce urmează a fi executate includ, fără a se limita la acestea, lucrări de construcții pentru clădirea sediului administrativ, realizarea structurii de rezistență, a închiderilor și compartimentărilor, finisajelor interioare și exterioare, precum și lucrările de instalații aferente (instalații electrice, sanitare, termice și alte instalații necesare funcționării clădirii), în conformitate cu proiectul tehnic, detaliile de execuție, caietele de sarcini și documentațiile tehnico-economice aprobate.

De asemenea, contractul va cuprinde asigurarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă, protecția mediului, coordonarea activităților de execuție, respectarea cerințelor de calitate în construcții, precum și finalizarea lucrărilor cu obținerea tuturor avizelor, acordurilor și recepțiilor necesare punerii în funcțiune a obiectivului. Achiziția se realizează sub forma unui contract de execuție lucrări, atribuit pentru realizarea unitară a investiției, cu respectarea legislației în vigoare privind achizițiile publice, având ca scop realizarea unui sediu administrativ modern, funcțional și eficient, destinat desfășurării activităților administrative, de reprezentare și de cooperare interinstituțională ale ACoR Alba.

„Necesitatea realizării investiției pentru construirea sediului administrativ al Filialei Județene Alba a Asociației Comunelor din România (ACoR) este fundamentată pe o serie de considerente organizatorice, administrative și de reprezentare instituțională, care evidențiază impactul major al acestui proiect asupra eficienței funcționale și a colaborării interinstituționale la nivelul comunelor din județul Alba.

În prezent, Filiala Județeană Alba a ACoR nu dispune de un sediu propriu adecvat activității instituționale. Activitatea asociației se desfășoară, în mod fragmentat, în puncte de lucru dispersate (inclusiv în Alba Iulia și alte locații) fără un centru administrativ unitar, modern și adaptat nevoilor curente de funcționare. Această situație determină o serie de impedimente în ceea ce privește coordonarea proiectelor, gestionarea resurselor umane, desfășurarea activităților de reprezentare și raportările către autoritățile locale și centrale.

Un sediu administrativ propriu, situat în Ciugud, jud. Alba, va permite centralizarea activităților ACoR Alba într-un spațiu modern și eficient din punct de vedere funcțional. De asemenea, Casa Comunelor din Județul Alba va servi ca un punct de convergență pentru formare profesională, sesiuni de instruire, consultanță pentru primari și personalul administrativ, dar și pentru consultări și reuniuni inter-comunale, facilitând astfel schimbul de bune practici și consolidarea capacității administrative a tuturor unităților administrativ-teritoriale membre..

Un argument suplimentar pentru această investiție este reprezentarea unică și vizibilă a administrației locale la nivel județean. Potrivit declarațiilor conducerii ACoR Alba, Casa Comunelor este proiectată să devină, în timp, un simbol al unității administrației locale, un loc unde se pot desfășura activități vizibile și coerente ale filialei, consolidând sentimentul de apartenență și colaborare între comunele membre, indiferent de apartenența politică sau dimensiunea teritorială.

Un sediu propriu va genera și economii financiare pe termen mediu și lung, eliminând dependența de spații închiriate și oferind certitudine asupra costurilor de operare. În contextul unui cadru administrativ care pune accent tot mai mult pe eficientizare și transparență, disponibilitatea unui spațiu adecvat pentru arhivare, comunicare oficială și desfășurarea în bune condiții a activităților zilnice administrative devine esențială pentru buna funcționare a ACoR Alba.

În concluzie, construirea sediului administrativ al ACoR Alba este o investiție strategică și necesară pentru consolidarea capacității administrative a filialei, pentru eficientizarea comunicării și a colaborării între unitățile administrativ-teritoriale membre, precum și pentru sporirea performanței instituționale în interesul comunităților locale din județul Alba.”, se arată în caietul de sarcini al licitației.

Finanțarea construirii sediului se realizează, în principal, din contribuțiile financiare ale unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației Comunelor din România – Filiala Județeană Alba (ACoR Alba), în conformitate cu prevederile statutare și cu hotărârile adoptate de organele de conducere ale asociației.

CARACTERISTICI TEHNICE SPECIFICE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

Tip construcție – clădire;

Regim de înălțme: P+E;

Categorie/funcțiune clădire: Curți-construcții/ sediu administrativ

Suprafață teren: St= 600,00 mp

Clasa de importanță: III; Categoria de importanță : C – normală

Suprafețele utile ale clădirii sunt distribuite pe două niveluri, parter și etaj, având o suprafață utilă totală de 201,12 mp. La parter se regăsesc trei birouri cu suprafețe de 13,24 mp, 16,14 mp și 16,33 mp, casa scării de 9,25 mp, grupul sanitar de 4,18 mp, holul central de 16,11 mp, secretariatul de 12,12 mp, un spațiu de serviciu de 6,74 mp, un spațiu de depozitare de 5,50 mp și două toalete a câte 1,73 mp fiecare. Suprafața utilă totală a parterului este de 103,07 mp.

La etaj sunt amenajate două birouri cu suprafețe de 19,76 mp și 22,97 mp, un grup sanitar de 4,11 mp, un hol de 6,81 mp, un oficiu de 12,65 mp, o sală de ședințe de 28,29 mp și două toalete a câte 1,73 mp fiecare. Suprafața utilă totală a etajului este de 98,05 mp.

