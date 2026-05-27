FOTO: Andrei Rațiu, internaționalul din Alba, a pierdut finala Conference League | Crystal Palace a cucerit trofeul după 1-0 cu Rayo Vallecano în finală!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 10 minute

Andrei Rațiu, internaționalul din Alba, a pierdut finala Conference League | Crystal Palace a cucerit trofeul după 1-0 cu Rayo Vallecano în finala de la Leipzig!

Andrei Rațiu, internaționalul român orginar din comuna Unirea (s-a născut la Aiud), jucătorul anului 2025, nu s-a putut bucura de adjudecarea trofeului.

Andrei Rațiu a fost integralist în flancul drept al defensivei pentru micuța grupare madrilenă, aflată la a doua campanie europeană din istoria de 102 ani.

Andrei Rațiu a intrat in istoria fotbalului autohton, fiind primul român calificat în ultimul act al Conference League.

Finala de la Leipzig a opus două formații ajunse în premieră în ultimul act al unei întreceri continentale.

Conference League, a treia competiție europeană la nivelul importanței, a adus în ultimul act, pe „Red Bull Arena” două outsidere.

Crystal Palace, formația din sudul Londrei, a învins, scor 1-0 (0-0), grație reușitei semnate de francezul Mateta (51). Trei  minute mai târziu englezii au lovit barele în 3 rânduri în aceeași fază (Pino, două și Mateta), ratând desprinderea.

Fundașul dreapta a cunoscut, în urmă cu 5 ani, bucuria cuceririi unui trofeu european, cu o altă formație spaniolă, Villarreal, respectiv Europa League, în 2021

Anglia cucerește al doilea trofeu continental în 2026, după ce Aston Villa s-a impus în Europa League, la Istanbul, 3-0 cu Freiburg. Și vine marea finală, la Budapesta, cu Arsenal, a treia reprezentantă a Albionului, sâmbătă, al Budapesta, cu PSG, deținătoarea trofeului suprem pe „Bătrânul Continent”.

Foto: Gazeta Sporturilor

La CSM Unirea Alba Iulia, atacant care a renunțat la fotbal după numai 6 luni în „alb-negru”!

acum 8 ore

27 mai 2026

Atacantul Andrei Pop a renunțat la fotbal după numai 6 luni la CSM Unirea Alba Iulia! Andrei Pop (29 de ani) a renunțat la fotbal după ce în iarnă a fost pus pe liber de CSM Unirea Alba Iulia. Actualmente este kinetoterapeut în Cluj-Napoca și mai joacă fotbal de plăcere în Liga 4 din Bistrița-Năsăud, […]

Metalurgistul Cugir – CSȘ Odorheiu Secuiesc, duminică, 31 mai, în etapa regională Under 19 | Absențe de marcă din efectivul „roș-albaștrilor”

acum 14 ore

27 mai 2026

Metalurgistul Cugir – CSȘ Odorheiu Secuiesc, duminică, 31 mai, în etapa regională Under 19 | Absențe de marcă din efectivul „roș-albaștrilor” conduși de Gică Goronea Metalurgistul Cugir va întâlni duminică, 31 mai, pe „Arena Cugir”, la ora 17.00, pe CSȘ Odorheiu Secuiesc (Harghita), în prima etapă a fazei grupelor regionale a Campionatului Național Under 19, […]

FOTO: Volei Alba Blaj, două transferuri pentru stagiunea 2026/2027: extrema Nelmaira Váldez (Venezuela) și coordonatoarea Kenya Malachias (Brazilia)

acum 14 ore

27 mai 2026

Volei Alba Blaj a realizat două transferuri pentru stagiunea 2026/2027: extrema Nelmaira Váldez (Venezuela) și coordonatoarea Kenya Malachias (Brazilia) Volei Alba Blaj, două transferuri pentru stagiunea 2026/2027: extrema Nelmaira Váldez (Venezuela) și coordonatoarea Kenya Malachias (Brazilia).

