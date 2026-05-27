FOTO: Andrei Rațiu, internaționalul din Alba, a pierdut finala Conference League | Crystal Palace a cucerit trofeul după 1-0 cu Rayo Vallecano în finală!

Andrei Rațiu, internaționalul din Alba, a pierdut finala Conference League | Crystal Palace a cucerit trofeul după 1-0 cu Rayo Vallecano în finala de la Leipzig!
Andrei Rațiu, internaționalul român orginar din comuna Unirea (s-a născut la Aiud), jucătorul anului 2025, nu s-a putut bucura de adjudecarea trofeului.
Andrei Rațiu a fost integralist în flancul drept al defensivei pentru micuța grupare madrilenă, aflată la a doua campanie europeană din istoria de 102 ani.
Andrei Rațiu a intrat in istoria fotbalului autohton, fiind primul român calificat în ultimul act al Conference League.
Finala de la Leipzig a opus două formații ajunse în premieră în ultimul act al unei întreceri continentale.
Conference League, a treia competiție europeană la nivelul importanței, a adus în ultimul act, pe „Red Bull Arena” două outsidere.
Crystal Palace, formația din sudul Londrei, a învins, scor 1-0 (0-0), grație reușitei semnate de francezul Mateta (51). Trei minute mai târziu englezii au lovit barele în 3 rânduri în aceeași fază (Pino, două și Mateta), ratând desprinderea.
Fundașul dreapta a cunoscut, în urmă cu 5 ani, bucuria cuceririi unui trofeu european, cu o altă formație spaniolă, Villarreal, respectiv Europa League, în 2021
Anglia cucerește al doilea trofeu continental în 2026, după ce Aston Villa s-a impus în Europa League, la Istanbul, 3-0 cu Freiburg. Și vine marea finală, la Budapesta, cu Arsenal, a treia reprezentantă a Albionului, sâmbătă, al Budapesta, cu PSG, deținătoarea trofeului suprem pe „Bătrânul Continent”.
Foto: Gazeta Sporturilor
