Mai puțin fum în spațiile publice închise. Țigările electronice și dispozitivele de vapat, interzise: Leagea a trecut de Senat

Senatul României a adoptat un proiect de lege care interzice folosirea țigărilor electronice și a dispozitivelor de încălzire a tutunului în spațiile publice închise, în mijloacele de transport în comun și în locurile de joacă pentru copii.

S-au înregistrat 40 voturi ‘pentru’, 22 ‘contra’ şi 14 abţineri, potrivit PRO TV.

Propunerea legislativă modifică şi completează în acest sens Legea nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun.

Proiectul a avut raport negativ din partea comisiei de specialitate, dar în plen acest raport nu a întrunit voturile necesare, fiind, în schimb, adoptată propunerea legislativă în forma depusă de iniţiatori, mai notează sursa citată.

,,Se interzice fumatul, a ţigaretelor electronice, a flacoanelor de reumplere pentru ţigaretele electronice, a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului şi a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun, în toate spaţiile publice închise, spaţiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii”, prevede actul normativ adoptat.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI