Primul centru de date din lume cu Inteligență Artificială Cuantică se construiește în județul vecin: Americanii vor investi, doar în prima etapă, 1 miliard de dolari 

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat, într-o postare publicată pe Facebook, că la Cluj ar urma să fie construit primul centru de date din lume bazat pe Inteligență Artificială Cuantică.

Proiectul este dezvoltat de o companie americană și presupune o investiție realizată în patru etape, pe un teren de 20 de hectare. Valoarea primei faze se ridică la aproximativ un miliard de dolari.

Astfel, investiția ar urma să fie realizată în comuna Luna, județul Cluj.

Primul centru de date din lume cu Inteligență Artificială Cuantică se construiește în România, în județul Cluj, de către o companie americană. 4 faze, 20 de hectare și 1 miliard de dolari investiți în prima etapă. Orice investiție americană în România reprezintă o investiție în securitatea noastră!

La întâlnirea avută astăzi cu reprezentanții DriverAI, o companie tehnologică americană cu sediul în Arizona, am discutat despre planurile de construcție a primului centru de date cu Inteligență Artificială Cuantică din România, în comuna Luna, județul Cluj.

Acest proiect de anvergură reprezintă un pilon fundamental în consolidarea parteneriatului strategic și economic dintre România și Statele Unite ale Americii.

Această inițiativă strategică este un exemplu clar de viziune transatlantică transformată în realitate, pe care am susținut-o la întâlnirile avute în cadrul vizitei pe care am avut-o în SUA, la Washington, la începutul acestui an. Prin această colaborare cu DriverAI, poziționăm România ca un nod de importanță critică pe harta europeană a tehnologiilor de ultimă generație.

Dar, dincolo de impactul economic direct și de atragerea de specialiști, cel mai mare câștig este deschiderea unor oportunități fără precedent pentru mediul academic românesc. Faptul că studenții și cercetătorii de la universitățile de elită din Cluj, dar nu numai, vor avea acces în premieră la resurse avansate de calcul GPU și hardware cuantic va transforma România într-o ancoră a inovării în Europa,” se arată într-un mesaj publicat de Mircea Abrudean, Președintele Senatului.

