Primul centru de date din lume cu Inteligență Artificială Cuantică se construiește în județul vecin: Americanii vor investi, doar în prima etapă, 1 miliard de dolari
Primul centru de date din lume cu Inteligență Artificială Cuantică se construiește în județul vecin: Americanii vor investi, doar în prima etapă, 1 miliard de dolari
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat, într-o postare publicată pe Facebook, că la Cluj ar urma să fie construit primul centru de date din lume bazat pe Inteligență Artificială Cuantică.
Proiectul este dezvoltat de o companie americană și presupune o investiție realizată în patru etape, pe un teren de 20 de hectare. Valoarea primei faze se ridică la aproximativ un miliard de dolari.
Astfel, investiția ar urma să fie realizată în comuna Luna, județul Cluj.
,,Primul centru de date din lume cu Inteligență Artificială Cuantică se construiește în România, în județul Cluj”
Primul centru de date din lume cu Inteligență Artificială Cuantică se construiește în România, în județul Cluj, de către o companie americană. 4 faze, 20 de hectare și 1 miliard de dolari investiți în prima etapă. Orice investiție americană în România reprezintă o investiție în securitatea noastră!
La întâlnirea avută astăzi cu reprezentanții DriverAI, o companie tehnologică americană cu sediul în Arizona, am discutat despre planurile de construcție a primului centru de date cu Inteligență Artificială Cuantică din România, în comuna Luna, județul Cluj.
Acest proiect de anvergură reprezintă un pilon fundamental în consolidarea parteneriatului strategic și economic dintre România și Statele Unite ale Americii.
Această inițiativă strategică este un exemplu clar de viziune transatlantică transformată în realitate, pe care am susținut-o la întâlnirile avute în cadrul vizitei pe care am avut-o în SUA, la Washington, la începutul acestui an. Prin această colaborare cu DriverAI, poziționăm România ca un nod de importanță critică pe harta europeană a tehnologiilor de ultimă generație.
Dar, dincolo de impactul economic direct și de atragerea de specialiști, cel mai mare câștig este deschiderea unor oportunități fără precedent pentru mediul academic românesc. Faptul că studenții și cercetătorii de la universitățile de elită din Cluj, dar nu numai, vor avea acces în premieră la resurse avansate de calcul GPU și hardware cuantic va transforma România într-o ancoră a inovării în Europa,” se arată într-un mesaj publicat de Mircea Abrudean, Președintele Senatului.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Apicultorii din România vor primi câte 15 euro pentru fiecare familie de albine. Legea a fost adoptată în Parlament
Apicultorii din România vor primi câte 15 euro pentru fiecare familie de albine. Legea a fost adoptată în Parlament Camera Deputaților a adoptat, miercuri, un proiect de lege inițiat de parlamentari UDMR, prin care apicultorii vor beneficia de un sprijin financiar de 15 euro pentru fiecare familie de albine înregistrată. Conform prevederilor actului normativ, ajutorul […]
Booking elimină mai multe apartamente de pe platformă: Proprietarii din România trebuie să aibă certificat de clasificare pentru spațiile pe care le oferă turiștilor
Booking elimină mai multe apartamente de pe platformă: Proprietarii din România trebuie să aibă certificat de clasificare pentru spațiile pe care le oferă turiștilor Booking, platforma internațională de închirieri în regim hotelier, anunță că va elimina toate ofertele proprietarilor din România care nu au certificat de clasificare pentru spațiile pe care le oferă turiștilor. Un […]
Noua Lege a Salarizării: Șefii Curților de Apel din România acuză un „atac fără precedent” asupra statului de drept – „Se deschide calea abuzului politicianului”
Noua Lege a Salarizării: Șefii Curților de Apel din România acuză un „atac fără precedent” asupra statului de drept – „Se deschide calea abuzului politicianului” Președinții Curților de Apel din România au lansat un avertisment dur împotriva proiectului de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, acuzând puterea executivă că urmărește „deprofesionalizarea” instituțiilor fundamentale […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Primul centru de date din lume cu Inteligență Artificială Cuantică se construiește în județul vecin: Americanii vor investi, doar în prima etapă, 1 miliard de dolari
Primul centru de date din lume cu Inteligență Artificială Cuantică se construiește în județul vecin: Americanii vor investi, doar în...
Apicultorii din România vor primi câte 15 euro pentru fiecare familie de albine. Legea a fost adoptată în Parlament
Apicultorii din România vor primi câte 15 euro pentru fiecare familie de albine. Legea a fost adoptată în Parlament Camera...
Știrea Zilei
VIDEO | Vizită a Familiei Regale a României la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia: Colegiul militar albaiulian, origini în perioada regalității
Vizită a Familiei Regale a României la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia: Colegiul militar albaiulian, origini în...
VIDEO SPECTACULOS | Se montează grinzile de oțel de greutăți impresionante la viaductul Variantei Ocolitoare a Blajului
VIDEO SPECTACULOS | Se montează grinzile de oțel de greutăți impresionante la viaductul Variantei Ocolitoare a Blajului Moment deosebit pe...
Curier Județean
VIDEO | De ce zace în ruină „Ceainăria” dezafectată de lângă Poarta I a Cetății Alba Carolina. Primar: „E proprietate privată. Încercăm să-i determinăm să refacă această clădire”
De ce zace în ruină „Ceainăria” dezafectată de lângă Poarta I a Cetății Alba Carolina. Primar: „E proprietate privată. Încercăm...
INCENDIU de litieră de pădure în Horea: Intervin pompierii din Câmpeni, Ocolul Silvic și SVSU
INCENDIU de litieră de pădure în Horea: Intervin pompierii din Câmpeni, Ocolul Silvic și SVSU Un incendiu de litieră de...
Politică Administrație
Proiect de digitalizare a serviciilor, în valoare de peste 2,5 milioane de lei, la Zlatna: Chatbot și aplicație pentru protecția datelor personale, prevăzute
Proiect de digitalizare a serviciilor, în valoare de peste 2,5 milioane de lei, la Zlatna: Chatbot și aplicație pentru protecția...
Comunicat de presă | PSD Alba: 9 milioane de euro pentru Spitalul Aiud, obținuți prin demersurile secretarului de stat Corneliu Mureșan și ale primarului Dragoș Crișan
PSD Alba: 9 milioane de euro pentru Spitalul Aiud, obținuți prin demersurile secretarului de stat Corneliu Mureșan și ale primarului...
Opinii Comentarii
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase Ziua mondială a broaştelor ţestoase a fost iniţiată în 2000, de către American...
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...