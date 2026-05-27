FOTO | Medic nou la Spitalul Orășenesc Câmpeni: Dr. Nicoleta Lup, medic specialist pneumologie, s-a alăturat echipei medicale

Ioana Oprean

Un nou medic a fost atras de echipa managerială a Spitalului Orășenesc Câmpeni. Dr. Nicoleta Lup, medic specialist pneumologie, s-a alăturat echipei medicale.

Anunțul a fost făcut de managerul unității medicale, ec. Dragomir Morcan miercuri, 27 mai 2026.

Noul medic al spitalului din Câmpeni este Dr. Nicoleta Lup, medic specialist epidemiologie.

Aceasta și-a început activitatea de la data de 27 mai 2026.

,,Începând cu data de 27.05.2026, la Spitalul Orășenesc Câmpeni, începe activitatea domnișoara doctor Lup Nicoleta – medic specialist pneumologie, absolventă a Universității Victor Babeș din Timișoara.

Îi dorim bun venit domnișoarei doctor și mult succes în activitate!” a transmis ec. Dragomir Morcan.

