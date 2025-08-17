Un bărbat din Galda de Jos a fost reținut pentru 24 de ore, după ce și-a bătut soția. Totul a pornit de la un episod de gelozie

Un bărbat în vârstă de 58 de ani, din Galda de Jos, a fost reținut pentru 24 de ore, după ce și-a agresat soția. Polițiștii au intervenit de urgență!

Agresiunea s-a produs ieri, 16 august, atunci când, pe fondul unor gelozii, bărbatul în vârstă de 58 de ani a pornit un scandal verbal. La scurt timp însă, acesta a recurs la gesturi de violență fizică asupra soției sale.

Victima, în vârstă de 48 de ani, a sunat de urgență la 112 și a cerut ajutor. Astfel, la fața locului au intervenit polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos, care au luat măsura reținerii pentru 24 de ore a bărbatului agresiv.

Acum, acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie. De asemenea, față de bărbat, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.

