Un bărbat din Galda de Jos a fost reținut pentru 24 de ore, după ce și-a bătut soția. Totul a pornit de la un episod de gelozie
Un bărbat în vârstă de 58 de ani, din Galda de Jos, a fost reținut pentru 24 de ore, după ce și-a agresat soția. Polițiștii au intervenit de urgență!
Agresiunea s-a produs ieri, 16 august, atunci când, pe fondul unor gelozii, bărbatul în vârstă de 58 de ani a pornit un scandal verbal. La scurt timp însă, acesta a recurs la gesturi de violență fizică asupra soției sale.
Victima, în vârstă de 48 de ani, a sunat de urgență la 112 și a cerut ajutor. Astfel, la fața locului au intervenit polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos, care au luat măsura reținerii pentru 24 de ore a bărbatului agresiv.
Acum, acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie. De asemenea, față de bărbat, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Autocamion oprit de polițiștii rutieri pe DN 74, la Șard: Șoferul avea o alcoolemie de 0,71 mg/l alcool în aerul expirat
Ieri seara, în jurul orei 19:40, un autocamion a fost oprit de Poliție, pe DN 74, la Șard. Surpriză, șoferul avea o alcoolemie de 0,71 mg/l alcool în aerul expirat Rezultatul testării i-a surprins chiar și pe polițiști, mai ales că bărbatul conducea un autocamion, categorie de vehicul ce presupune o disciplină rutieră exemplară. Pe […]
Ultimele zile pentru folosirea cardurilor educaționale: părinții sunt sfătuiți să cumpere rechizite și haine înainte de 31 august 2025
Anunț important din partea Ministerului Educației. Ajutorul de 500 lei pentru rechizite și haine expiră în curând, cardurile educaționale devenind inactive după 31 august 2025 Pentru a evita pierderea fondurilor, părinții sunt sfătuiți să cheltuiască rapid banii, în caz contrar, aceștia vor fi retrași automat de pe card. În acest context, părinții sunt sfătuiți să […]
FOTO | Incendiu la un magazin din Vințu de Jos. Pompierii au intervenit rapid și au limitat pagubele materiale
Un incendiu a izbucnit, în această dimineață, la un magazin situat pe strada Mihai Eminescu din Vințu de Jos. Pompierii au intervenit de urgență cu mai multe autospeciale de stingere Conform primelor date, la locul incendiului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Sebeș, dar și cei de la Serviciul Voluntar pentru Situații de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Radu Georgescu, despre decizia Fitch de a menţine ratingul suveran al României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă: ”România, trebuie să începi să înveți dacă nu vrei să rămâi corigentă”
Radu Georgescu, despre decizia Fitch de a menţine ratingul suveran al României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă: ”România, trebuie...
Impozitarea progresivă, măsură care ar asigura venituri la buget mai mari decât pachetele 1 și 2 ale Guvernului Bolojan. Fost ministru: „În toate țările dezvoltate din UE se aplică cu succes. În România, se iau bani de la seniori, mame, gravide și veterani de război”
Impozitarea progresivă, măsură care ar asigura venituri la buget mai mari decât pachetele 1 și 2 ale Guvernului Bolojan. Fost...
Știrea Zilei
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 17 AUGUST 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 17 AUGUST 2025. Calendarul examenelor și condițiile...
FOTO | „Metalul care aleargă pe apă”: Peste 140 de elevi din Alba au descoperit magia chimiei în cadrul unui proiect susținut prin Fondul Științescu
„Metalul care aleargă pe apă”: Peste 140 de elevi din Alba au descoperit magia chimiei în cadrul unui proiect susținut...
Curier Județean
Autocamion oprit de polițiștii rutieri pe DN 74, la Șard: Șoferul avea o alcoolemie de 0,71 mg/l alcool în aerul expirat
Ieri seara, în jurul orei 19:40, un autocamion a fost oprit de Poliție, pe DN 74, la Șard. Surpriză, șoferul...
Un bărbat din Galda de Jos a fost reținut pentru 24 de ore, după ce și-a bătut soția. Totul a pornit de la un episod de gelozie
Un bărbat în vârstă de 58 de ani, din Galda de Jos, a fost reținut pentru 24 de ore, după...
Politică Administrație
FOTO | Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată: „Asigurăm astfel o circulație mai fluentă și mai sigură pentru aiudeni dar și pentru turiști”
Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată Trecerea de pietoni din centrul municipiului Aiud a fost retrasată. „Pași mici, dar...
FOTO | Lucrări avansate la modernizarea școlii și la noua sală de sport din Șpring
Școală modernizată și sală de sport nouă la Șpring: Lucrări avansate Școala gimnazială unde vor învața elevii din clasele III-VIII,...
Opinii Comentarii
17 august 1925, ziua în care Ioan Slavici, ,,întemeietorul” se stinge din viață
17 august 1925, ziua în care Ioan Slavici, ,,întemeietorul” se stinge din viață Ioan Slavici, cunoscutul scriitor canonic, s-a născut...
16 august| Ziua națională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni și conștientizare a violențelor împotriva creștinilor. Cum a ajuns să fie marcată această zi
16 august| Ziua națională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni și conștientizare a violențelor împotriva creștinilor. Cum a ajuns să fie marcată...