Un bărbat de 45 de ani din Gârbova este cercetat penal după ce și-ar fi agresat fizic soția. Polițiștii au emis de urgență un ordin de protecție

Conform primelor date, în seara zilei de ieri, polițiștii din municipiul Sebeș au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva unui bărbat de 45 de ani, din localitatea Gârbova, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

Din primele verificări efectuate de polițiști a reieșit că o femeie de 43 de ani, din aceeași localitate, ar fi fost agresată fizic de către soțul său. Totul a pornit în urma unor discuții purtate în contradictoriu, în locuința lor de domiciliu.

Cercetările sunt în curs de desfășurare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie, urmând să se stabilească toate circumstanțele în care a avut loc incidentul.

